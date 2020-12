ROMA Estetiche diverse e anche differenti maniere di porsi verso la vita. Valentino Garavani con la sua moda ha sempre amato sublimare il corpo, Pierre Cardin, dall'altro lato, ha costantemente affermato di non pensare al fisico, che per lui rimaneva astratto, ma all'abito, che doveva in un certo senso sagomare ciò che conteneva.

Eppure i due designer avevano in comune più di quanto possa sembrare a prima vista. L'eleganza innata nei modi, ma anche l'amore per il proprio lavoro, per l'atto stesso dell'inventare e disegnare, prima di tutto, e, ovviamente, il fatto di aver entrambi segnato profondamente e indelebilmente la moda e la sua storia. Con personalità e sagacia.

Tutti e due di origini italiane, sia Pierre Cardin che Valentino sono partiti dal nostro Paese in epoche e modalità differenti per conquistare Parigi e la moda francese (impresa non semplice) e, poi, l'intero mondo.

Valentino Garavani, 88 anni, è dispiaciuto per la scomparsa del collega e lo ricorda con quella stima che li ha sempre reciprocamente legati, pur nei loro mondi vicini e distanti.

Se ne è andato uno dei grandi della moda. Pensa che sarà più possibile una nuova epoca d'oro, come quella che ha visto brillare le vostre carriere, o crede che certe cose si stiano perdendo per sempre?

«In questo momento è difficile fare previsioni... Niente sarà come prima e la moda non potrà essere più invenzione e creazione, ma solo un prodotto al servizio del pubblico».

Quando e come ha conosciuto Pierre Cardin e qual è il primo ricordo che ha di lui?

«È successo negli anni Settanta, in Messico. Partecipavamo tutti e due a una grande sfilata collettiva dove io rappresentavo l'Italia e lui la Francia. La prima cosa che mi viene da pensare è l'immagine di una persona molto dolce, per nulla competitiva, come, invece, purtroppo accade spesso in questo tipo di situazioni. Abbiamo fatto di quell'evento una piacevole collaborazione».

Stilisticamente differenti, l'ha colpita qualcosa del modo di lavorare e operare del suo collega?

«Nel 2019 ho avuto modo di rivedere gran parte del suo lavoro, modelli, ma anche bozzetti, mobili e accessori, alla mostra Pierre Cardin: Future Fashion presso il Brooklyn Museum di New York. Lì ho capito meglio il suo percorso e la sua ispirazione. Fino ad allora, infatti, avevo pensato che i suoi abiti fossero molto interessanti, ma forse un po' distanti dalla realtà. In quell'occasione ho compreso che era un grande precursore di tantissime cose che sono arrivate dopo».

Cardin è stato anche tra i primissimi stilisti a legarsi al mondo delle licenze coprendo pure settori ben al di fuori del fashion. Pensa che questo abbia cambiato in qualche modo la moda attuale?

«Ha sempre detto che non voleva essere soltanto un designer. Voleva essere un pioniere. E lo è stato davvero con il suo immenso impero di licenze. Nessun prodotto gli sembrava mai troppo umile. Ne ha firmati migliaia».

Pierre Cardin è stato soprannominato lo stilista del futuro. Lei come lo definirebbe in una parola?

«Un inventore».

Anna Franco

