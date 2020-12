LA STORIA

BARI A 111 anni e 60 giorni, l'Italia perde l'uomo più longevo della penisola e probabilmente d'Europa. E per una volta, in questo difficile anno che va concludendosi con gravi perdite, soprattutto tra gli anziani, non è stata colpa del Covid-19 ma di un normale malore dovuto alla veneranda età. Si tratta di Giovanni La Penna, di Roseto Valfortore, comune di poco più di mille abitanti sui monti della Daunia, nella provincia di Foggia, nato il 29 ottobre 1909 e che deteneva il titolo maschile della longevità record italiana e sembra anche europea, a partire dal 21 marzo 2020, quando in Veneto scomparve Giovanni Quarisa, di due mesi più anziano, scomparso nove mesi fa.

AMATO DA TUTTI

La Penna, conosciuto da tutti in paese e in tutta la regione Puglia come Zio Giovanni, nel corso della sua vita ha superato indenne due guerre mondiali, pandemie come la spagnola, l'asiatica e il Covid-19 e fino a pochi giorni fa continuava a scendere le scale della sua abitazione e girava per le ripide strade della cittadina, salutando e scambiando qualche frase con tutti. Fino al giorno prima della morte, avvenuta per un malore il 28 dicembre, si esercitava quotidianamente nelle tabelline che lo aiutavano a tenere la mente in forma e giocava a carte con i suoi pronipoti. Agricoltore di professione, La Penna ha continuato a coltivare il suo orto fino a pochi anni fa e quando aveva 80 anni, nel 1989, ha fatto il suo viaggio aereo intercontinentale per andare a trovare una sua figlia in Australia. Zio Giovanni, che lascia quattro figli, 11 nipoti e 14 pronipoti, nel corso della sua vita aveva perso due figli e la moglie Giovannina ma non si era mai perso d'animo tanto che, come ha spiegato ieri Lucilla Parisi, la sindaca di Roseto Valfortore, «era vedovo già da molti anni e voleva risposarsi; poi, però, questo suo sogno d'amore non si è consumato». Nel corso degli ultimi anni La Penna è stato anche oggetto di approfondimenti da parte di medici e ricercatori che hanno cercato di capire quale fosse il segreto della sua longevità, scoprendo così che una parte derivava sicuramente dai geni visto che anche una sua nipote ha raggiunto i 100 anni, un'altra parte è stata attribuita alla buona aria di montagna del comune e al movimento quotidiano per le strade del paese, infine alla sua alimentazione: mangiava poco ma non mancava mai un bicchiere di vino al pasto, mentre a colazione, insieme a latte e biscotti c'era sempre un bicchierino di limoncello. Per la Parisi «Roseto Valfortore ha perso un simbolo del nostro paese» tanto che già pensa a un modo per ricordarlo. «Pensiamo di intitolargli un monumento o una piazza di Roseto affinché resti il ricordo indelebile di zio Giovanni anche nelle future generazioni» ha detto ieri la sindaca.

Antonio Calitri

