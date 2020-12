«Mi hanno chiamato dal ristorante e mi hanno detto che c'erano i carabinieri, perché mi stavano cercando dal Quirinale. Ho pensato a uno scherzo e li ho mandati a quel paese. Ma dopo un minuto mi ha chiamato la segreteria del presidente Mattarella...». Vittoria Ferdinandi, 34 anni, una laurea in Filosofia e una specializzazione in Psicologia clinica da ultimare, ha saputo così di essere diventata Cavaliere. Vittoria, dal novembre 2018, è il direttore del ristorante Numero Zero che impiega sette persone (il 70 per cento del personale) che soffrono di disturbi mentali, utenti del centro psichiatrico diurno gestito dalla Fondazione Città del sole onlus.

«È nato tutto dal mio incontro con l'associazione RealMente spiega - con l'obiettivo di gestire la malattia mentale non solo in termini organici, ma soprattutto di inserimento lavorativo e sociale. Si propongono spesso solo percorsi farmaceutici, noi invece lavoriamo per un reinserimento concreto: non ci sono luoghi fisici? Noi lo abbiamo creato». Inventando un ristorante dalla cucina considerata eccellente e i «camerieri più bravi dell'Umbria». Le ragazze e i ragazzi impiegati, infatti, lavorano in cucina, in sala e al bancone, per un'esperienza che fa bene alla pancia e al cuore. «Il nostro chiude Vittoria è un nuovo modello di economia, basato non solo sul profitto ma su valori sociali. Siamo chiusi da mesi e fuori dai ristori, purtroppo. Ma questa onorificenza la dedico alla mia mamma, scomparsa a settembre, e ai nostri pazienti che ci dimostrano ogni giorno quanto coraggio e valore ci voglia per superare le ferite della vita».

