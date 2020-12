IL DELITTO

Totale insensibilità ad ogni richiamo umanitario. È stata definita così la crudeltà e la determinazione mostrata dallo studente Antonio De Marco quando verso le 20,45 del 21 settembre ammazzò a colpi di coltello i fidanzati e suoi ex conviventi Daniele De Santis ed Eleonora Manta. Crudeltà verso le persone, verso Daniele, 33 anni, di Lecce, arbitro di calcio colpito con 38 coltellate, e verso Eleonora, 30 anni, di Seclì, funzionaria Inps a Brindisi, colpita da 41 coltellate, l'aggravante riportata nel decreto di giudizio immediato del giudice per le indagini preliminari che ha respinto la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa e ha fissato la prima udienza del processo il 18 febbraio nell'aula bunker davanti alla Corte d'Assise. Il decreto ha accolto la richiesta della Procura di Lecce di processare subito l'imputato, alla luce di fonti di prova numerose e tutte univoche. Respinta invece l'istanza degli avvocati difensori di fissare un incidente probatorio (ha lo stesso valore di una prova acquisita nel processo) per sottoporre De Marco ad una perizia psichiatrica collegiale per stabilire se fosse consapevole di essersi trasformato in un assassino spietato e crudele capace di uccidere senza un movente concreto. La richiesta è stata giudicata inammissibile. I difensori faranno la stessa richiesta al collegio giudicante.

Erasmo Marinazzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA