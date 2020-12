© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOTRENTO Agitu Ideo Gudeta era diventata simbolo di integrazione: il suo sogno è finito con un colpo di martello alla testa, nella sua casa della valle dei Mocheni, in Trentino.La donna, una pastora etiope di 42 anni, aveva avviato con successo un'azienda agricola bio a Frassilongo, La Capra Felice, undici ettari e ottanta capre mochene, autoctone, che lei cercava di salvare dall'estinzione. Diceva di temere gli attacchi degli orsi, ma i suoi problemi - come denunciò ai carabinieri - erano piuttosto gli esseri umani. «Mi insultano, dicono che me ne devo andare».VIOLENZASul corpo della donna sono state riscontrate lesioni, riconducibili a un atto violento: secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita alla testa da un martello. A trovare il corpo della donna, in camera da letto, sono stati i vicini di casa, allertati da un conoscente della vittima, preoccupato perché la donna non si era presentata a un appuntamento. Secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero segni di effrazione nell'appartamento, il che significa che, molto probabilmente, la vittima conosceva il suo assassino. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze della gente del posto per ricostruire l'accaduto.LA DENUNCIAIn zona molti ricordano quella denuncia di due anni fa, che Agitu aveva sporto per aggressioni a sfondo razziale, e di cui aveva deciso di parlare pubblicamente. L'allora presidente della giunta provinciale, Ugo Rossi, era intervenuto in sua difesa: «Il fatto che Agitu, da rifugiata, abbia avviato la sua attività agricola sul nostro territorio dimostra che il Trentino crede nell'accoglienza e nella solidarietà».Un vicino di casa della donna, che l'aveva minacciata, aveva anche aggredito lo scorso gennaio un casaro del Mali, che l'aiutava nella sua piccola azienda. L'aggressore, che abitava in una baita vicina, era stato condannato a nove mesi per lesioni dal Tribunale di Trento, mentre l'accusa di stalking finalizzato alla discriminazione razziale era stata lasciata cadere, contrariamente a quanto aveva chiesto il pm.LA PISTATuttavia, le attenzioni degli investigatori si starebbero dirigendo piuttosto sul giovane africano che lavorava nell'azienda agricola della donna, e con cui ci sarebbero stati di recente scontri per questioni economiche.Agitu, nata ad Addis Abeba nel 1978, aveva studiato sociologia all'Università di Trento e poi era tornata nel suo Paese. Nel 2010, a causa della situazione locale molto instabile - anche lì avrebbe subito minacce, per il suo impegno contro l'accaparramento di terre da parte di alcune multinazionali - aveva fatto ritorno in Italia. Nella Valle dei Mocheni, dove dal Medioevo vive una minoranza di lingua tedesca, aveva quindi dato vita alla sua azienda, che aveva attirato l'attenzione di trasmissioni televisive e importanti magazine nazionali. A Trento aveva anche aperto un punto vendita di formaggi e prodotti cosmetici a base di latte di capra, e girava per i mercati con le sue mercanzie.Sul suo profilo Facebook aveva scritto pochi giorni fa: «Buon Natale a te che vieni dal sud, buon Natale a te che vieni dal nord, buon Natale a te che vieni dal mare, buon Natale per una nuova visione e consapevolezza nei nostri cuori».F.B.© RIPRODUZIONE RISERVATA