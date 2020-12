«Ho creduto a uno scherzo, ma si tratta di una sorpresa bellissima. Però, l'ho detto allora e lo ripeto adesso: ho fatto semplicemente quello che, trovandosi al mio posto, avrebbe fatto chiunque». Schivo, come lo definiscono i colleghi, Danilo Galli, 40 anni, autista Atac, da 11 anni in servizio al deposito di Tor Pagnotta a Roma, ha commentato con grandi sorrisi, ma poche parole, l'onorificenza conferitagli, ieri, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, «per il suo coraggioso e tempestivo intervento nel soccorso a una donna che minacciava di gettarsi da un viadotto».

L'episodio risale al 3 settembre scorso, intorno alle 13. Galli, alla guida sulla linea 38, durante l'ultima corsa, all'altezza del ponte delle Valli, ha notato una donna di circa quarant'anni, a cavalcioni sul parapetto del viadotto, decisa a gettarsi nel vuoto. Immediata la reazione: ha fermato il bus, l'ha raggiunta di corsa, e, abbracciandola, è riuscito a farla scendere. Poco dopo, ad aiutarlo sono giunti due colleghi e sono stati chiamati i soccorsi. «Danilo è un grande lavoratore, non ama apparire, evita il clamore - affermano ad Atac - già all'epoca di quell'episodio, si era limitato a dire di aver compiuto un gesto di normale umanità. Di certo, ha dimostrato profonda sensibilità e professionalità». «Questa onorificenza è l'ennesima conferma che Atac è un'azienda di persone al servizio delle persone», dice l'Amministratore Unico Atac, Giovanni Mottura, sottolineando che di Galli, incontrato dopo l'episodio, gli sono rimaste «impresse naturalezza e semplicità» nel raccontare il suo gesto. Un atto di normale eroismo.

Valeria Arnaldi

