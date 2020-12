I PERSONAGGI

Trentasei eroi della nuova quotidianità fatta di impegno civile, di assistenza, di fratellanza, di patriottismo non gridato e fattivo. Eccoli, il presidente Mattarella ha dato loro gli onori che meritano. E la speranza è che lo spirito che incarnano questi volontari laici e religiosi, queste eccellenze dell'Italia che si prende cura di se stessa nel momento del massimo bisogno, riesca a diventare normalità sempre e non soltanto durante l'emergenza che forse, con l'aiuto di noi stessi e del vaccino, ci lasceremo non tra tanto alle spalle.

Vedendo i volti e percorrendo le storie dei 36 italiani - più della metà donne - presi a simbolo da Mattarella viene da chiedersi: questa prova di responsabilità civile che essi rappresentano riuscirà a sopravvivere, ad ampliarsi e a farsi egemone nel Dopo Covid, oppure una volta usciti dall'epidemia ognuno tornerà a non ritenersi più responsabile della vita degli altri? Uno dei vizi della nostra società è che ciascuno gioca per sé. Ma si continuerà così, oppure il senso di solidarietà - di cui in questa stagione tutti ci siamo resi conto e che i 36 Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica sono esempio non isolato - finiremo per dimenticarlo? La decisione presidenziale di premiare la dedizione al bene comune è un invito chiaro: farsi forza di questa attitudine che l'Italia ha confermato di avere nella tempesta e svilupparla anche in tempi sperabilmente più quieti.

Ci sono insomma i valori che hanno fatto grande il nostro Paese in periodi difficili - si pensi al secondo dopoguerra - nel messaggio di Mattarella. Ci è stato detto che senza coesione e inclusione non si va da nessuna parte. Ed è proprio così.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

