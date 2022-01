Domenica 9 Gennaio 2022, 05:01

IL PROGETTO

Promuovere percorsi qualificati di integrazione socio-lavorativa dei rifugiati politici, facilitando l'integrazione sociale e offrendo a tante persone, provenienti da situazioni di grave pericolo, la possibilità di cambiare la propria vita.

È questo l'obiettivo principale del progetto Puoi, finanziato da Anpal, l'Agenzia ministeriale per le politiche attive del lavoro. Ed è nell'ambito di tale avviso che, nei giorni scorsi, l'Enadil, storico ente di formazione di Latina, ha ricevuto un importante riconoscimento per essersi distinto come primo ente per numero di istruttorie accolte in tutta la regione Lazio. Sono 41, in particolare, i match proposti tra aziende e immigrati con diritto d'asilo. Un'iniziativa che ha coinvolto uomini e donne con storie di vita complesse inserendoli in processi di inclusione e integrazione sociale e lavorativa.

In particolare, l'avviso aveva come destinatari donne e uomini titolari di protezione internazionale e umanitaria; oppure titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale e ancora i cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Il progetto prevedeva oltre ad attività quali orientamento e accompagnamento al lavoro anche l'inserimento lavorativo attraverso tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi. Tutti i partecipanti hanno aderito con grande interesse ed entusiasmo, e hanno potuto migliorare la propria capacità relazionale, imparando anche a scrivere e ad aggiornare il proprio curriculum vitae per cercare offerte di lavoro in completa autonomia. C'è anche chi ha trovato un vero e proprio lavoro e chi ha scoperto la propria passione. Come Toure Oumar, ragazzo proveniente dal Mali, che dopo un tirocinio formativo è stato assunto dall'azienda agricola Barbieri Annalisa di Vetralla. E poi c'è un altro tirocinante, Ouro Bodi Wahabou, originario del Togo, che al termine dell'esperienza presso l'associazione Valentina Onlus che opera presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ha deciso di proseguire la sua esperienza al servizio degli altri, andando a frequentare il corso Oss e conseguendo la qualifica di operatore socio sanitario.

In totale, nell'ambito del progetto sono stati attivati 21 tirocini formativi in azienda. Non solo esperienze formative e lavorative ma opportunità per cambiare la propria vita.

Serena Nogarotto

