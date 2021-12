Sabato 18 Dicembre 2021, 05:01

L'UDIENZA

Dovrà rispondere di inquinamento ambientale il titolare della ditta che a settembre 2019 ha effettuato alcuni interventi di pulizia e disinfestazione nei plessi scolastici Giulio Cesare' e Orsolino Cencelli' di Sabaudia in seguito ai quali maestre e alunni avevano accusato malori. Dopo gli accertamenti disposti dalla Procura e un incidente probatorio nel corso del quale sono state depositate alcune perizie sulle sostanze utilizzate all'interno delle aule probabilmente fitofarmaci utilizzati in agricoltura - ieri mattina Leonardo Corni, titolare de La Rapida 2004', è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica per due capi di accusa: l'inquinamento ambientale e la violazione degli obblighi di vigilanza e controllo sulla sicurezza e igiene sul lavoro. A conclusione della camera di consiglio il gup ha disposto il non doversi procedere per l'omesso controllo e ha invece deciso il rinvio a giudizio per inquinamento ambientale: Corni, assistito dagli avvocati Fabio Calò e Giuseppina Tenga, dovrà comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina a ottobre 2022 per la prima udienza del processo a suo carico. In quella sede potrebbe esserci anche la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Sabaudia per i danni subìti dagli errori commessi dalla ditta alla quale era stato affidato l'incarico di sanificare i locali prima che prendesse il via l'anno scolastico. Gli interventi di disinfestazione in realtà erano stati effettuati utilizzando sostanze nocive che avevano provocato malori a maestre e alunni dei due plessi tanto che si era resa necessaria la chiusura delle strutture, dichiarate inagibili con provvedimento del sindaco Giada Gervasi. In attesa del via libera da parte del Ministero della sanità sulla sanità degli ambienti era stato infatti necessario ripartire i circa 1200 alunni della Giulio Cesare' e della Cencelli' tra altre sedi scolastiche e strutture e caserme messe a disposizione dai militari dell'Artiglieria contraerea e della Guardia di Finanza per consentire l'avvio dell'anno scolastico. Ed era ricaduto sempre sull'amministrazione comunale l'onere di provvedere alla sanificazione e agli interventi di tinteggiatura nei locali coinvolti dall'utilizzo di sostanze tossiche.

Elena Ganelli

