SCUOLA

É iniziato ieri, presso la scuola Alessandro Volta di Latina, il monitoraggio con test salivare per gli studenti e le adesioni registrate nella prima delle tre scuole sentinella individuate in provincia di Latina Sono state superiori alle aspettative le adesioni ai tamponi salivari.

All'istituto comprensivo Alessandro Volta le squadre della Asl hanno somministrato nella giornata di ieri complessivamente 199 test tra scuola primaria e secondaria. Alla primaria in particolare hanno risposto allo screening in 185 (61%) e al termine delle operazioni sono stati testati 112 alunni tra i 6 e i 10 anni, alla secondaria le adesioni sono state 125 (70%) e gli studenti ai quali è stato somministrato il tampone salivare sono stati 87.

I campioni prelevati sono stati trasferiti in laboratorio per essere analizzati e gli esiti del monitoraggio sono attesi già nella giornata di oggi. Ora si prosegue con l'istituto comprensivo Gramsci di Aprilia e poi con il Garibaldi di Fondi, per quanto riguarda lo screening disposto dall'Istituto superiore di sanità. La campagna proseguirà parallelamente, ogni 15 giorni, con il piano della Regione Lazio in altre scuola di tutta la provincia.

COME FUNZIONA

Il piano di monitoraggio è quello previsto dall'Istituto superiore di Sanità e riguarda gli alunni dai 6 ai 14 anni: 550 test saranno somministrati nelle tre scuole ogni 15 giorni. «Ieri sono stati sottoposti a test 70 studenti della secondaria e 111 della primaria, ma adesioni sono molte di più» racconta il dirigente Gennaro Guarino che ha allestito nella palestra della scuola la postazione per gli operatori della Asl. In questa prima fase infatti gli operatori si recano nelle scuole per eseguire i test. Solo in un secondo momento saranno le famiglie, adeguatamente informate, a somministrarlo ai propri figli. Il test si effettua raccogliendo e poi analizzando una piccola quantità di saliva. «E' semplice e non invasivo, potrà essere effettuato a casa e poi riconsegnato il giorno successivo ottenendo il risultato entro 24 ore» spiegano dalla Asl. Un'eventuale positività dovrà essere poi confermata dal tampone molecolare. L'azienda sanitaria sta ultimando in questi giorni l'elenco delle scuole scelte per le operazioni. «Lo scopo dei test è quello di poter intervenire puntualmente e in maniera preventiva, evitando che si vada incontro a chiusure di interi plessi scolastici», ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Ad oggi il 98% del personale scolastico risulta vaccinato insieme a una buona parte degli studenti over 12.

Francesca Balestrieri

Laura Pesino

