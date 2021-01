© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NOVITA'La raccolta differenziata porta a porta partirà il 15 marzo a Latina Scalo e nei borghi Piave, San Michele e Faiti, a copertura dei primi 20mila abitanti. Attesa da anni, l'operazione vedrà la luce intanto con la consegna dei necessari kit (contenitori e buste) all'utenza, che prenderà avvio l'8 febbraio, preceduta il 5 febbraio da una conferenza stampa in cui Abc spiegherà nei dettagli quello che accadrà e come comportarsi.«Partiamo da questi quartieri perché sono quelli in cui più spesso residenti di Comuni limitrofi vengono a conferire i loro rifiuti a Latina, facendo aumentare i costi per la nostra comunità», ha spiegato ier l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, in conferenza stampa: «Abc partiva dal gap del fallimento di Latina Ambiente - ha aggiunto - oggi arriviamo a questo risultato, senza un centesimo di debito, avendo riassunto i 160 lavoratori della precedente società, stabilizzandone 22 precari e assumendone altri 30, e con una tariffa in media del 14,5% più bassa nella Regione. Il Pef non aumenterà, resta in linea: i costi del porta a porta saranno recuperati non solo dal minore conferimento di indifferenziato, ma soprattutto dall'emersione dell'evasione». «È soprattutto una scelta di legalità - gli ha fatto eco l'assessore alle Società partecipate, Paola Briganti - l'obiettivo non è solo il porta a porta, ma anche dimostrare l'infondatezza delle accuse di incapacità mosse contro questa amministrazione, le sentenze hanno dato tutte ragione alla nostra scelta». «Nelle zone servite, raggiungeremo subito il 70% di differenziata - ha spiegato il presidente di Abc, Gustavo Giorgi - questo primo step coprirà i primi 20mila abitanti, per arrivare poi a 60mila abitanti entro il 2021; gli ulteriori 60mila abitanti saranno coperti entro il 2022». Mano a mano, il porta a porta entrerà in città, coprendo per ultimo il centro storico. I kit che saranno distribuiti alla cittadinanza saranno differenziati a seconda della tipologia di abitazione (villetta singola piuttosto che appartamento in condominio). «È un grande investimento tecnologico - spiega Giorgi - ogni cittadino sarà identificato con un codice a barre che si interfaccia con operatore e mezzo di trasporto; ci saranno anche uno sportello e un numero verde a disposizione degli utenti». «È il primo passo di un bambino nato nel 2018 che ora inizia a camminare: la scelta fatta con l'azienda speciale fu coraggiosa ma non incosciente, le sentenze ci hanno dato ragione e hanno fatto scuola, e oggi i dipendenti hanno ritrovato l'orgoglio di lavorare per un'azienda del Comune», ha detto il sindaco, Damiano Coletta.An. Ap.