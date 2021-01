© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRACINAÈ ancora molto presto per pronunciarsi, ma di sicuro non sarà lasciato nulla d'intentato. Dopo il rinvenimento a Foce Verde dei resti di uno scheletro umano si è immediatamente attivato l'avvocato Giuseppe Mosa, legale della famiglia di Valter Donà, l'imprenditore terracinese inghiottito dalla voragine che la mattina presto del 25 novembre di due anni fa si aprì nell'asfalto sulla Pontina. Una tragedia rimasta indelebile nella mente e nel cuore dei cittadini tanto che alla notizia del macabro ritrovamento risalente a domenica pomeriggio in molti si sono chiesti se è possibile che quei resti appartengano proprio a lui, scomparso e non più ritrovato da quella terribile mattina di pioggia che si era abbattuta al km 97+700 della Regionale. Un pensiero misto alla speranza venuto spontaneo a molte persone, man mano che si è diffusa la notizia dello scheletro ritrovato sul bagnasciuga con il suo carico di mistero. L'avvocato Mosa, che fin dai primi istanti dopo la tragedia ha assistito legalmente la famiglia dell'uomo scomparso, ha subito contattato la questura per verificare se sussistano le condizioni medico-legali per effettuare un confronto con il dna di Valter Donà. «La speranza è che il mare lo abbia voluto riconsegnare alla famiglia. Tuttavia è ancora presto per pronunciarsi, in assenza di riscontri scientifici» - dice Giuseppe Mosa. Nonostante le ricerche di Valter Donà durarono mesi con un grosso dispiegamento di forze dell'ordine e volontari, alla fine vennero interrotte, il tratto di strada fu dissequestrato dalla Procura di Latina consentendo i lavori di ripristino e la sua riapertura l'aprile successivo. Quella terribile mattina al km 97+700 della Pontina la strada si era letteralmente aperta sotto le ruote delle vetture che passavano, inghiottendo la Fiat Tipo con a bordo Valter Donà e un suo amico. Il passeggero della macchina era riuscito a risalire sulla strada, la Fiat era stata estratta dalla voragine ma del conducente, da allora, si sono perse le tracce. E adesso uno scheletro riaffiorato dal mare riaccende una piccola speranza, senza, però, dimenticare le tantissime tragedie che continuano a consumarsi nel Mediterraneo, con il suo enorme carico di umanità finita in fondo al mare.Rita Recchia© RIPRODUZIONE RISERVATA