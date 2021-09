Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

IL CASO

Un'infermiera positiva e il protocollo che scatta immediatamente. All'Icot di Latina stop agli interventi chirurgici programmati, da ieri. Chi era in lista ha dovuto prendere atto del rinvio, per ora a data da destinarsi anche se la situazione dovrebbe tornare alla normalità già dalla prossima settimana. Ma cosa è successo nella struttura di via Faggiana? Semplice, una delle infermiere che lavora in sala operatoria ha eseguito il tampone di controllo e nonostante la vaccinazione è risultata positiva al Covid 19. Una carica virale bassa, ma comunque le regole sono stringenti: controlli sul resto del personale e sospensione dell'attività in via precauzionale. Cose che sono avvenute regolarmente e che lasciano ben sperare, in considerazione del fatto che i colleghi dell'infermiera sono risultati tutti negativi al test.

La direzione sanitaria ha deciso, così, di sospendere le attività programmate ma di tenere comunque aperta la sala operatoria per le emergenze, utilizzando personale che non era entrato in contatto con quello positivo, posto invece in isolamento fiduciario come avviene in casi del genere, né con i contatti dello stesso..

Le attività nella struttura - che ospita anche alcune cattedre universitarie della facoltà pontina di Medicina della Sapienza - dovrebbero riprendere regolarmente dal punto di vista chirurgico a partire dalla prossima settimana. Prosegue regolarmente, invece, quella ambulatoriale e di ricovero. Si è proceduto comunque alla sanificazione come da prassi e ci sarà il monitoraggio della situazione del personale.

I PRECEDENTI

Sono episodi che in una pandemia, purtroppo, possono accadere. Si tratta, nella maggioranza dei casi avvenuti in strutture ospedaliere, di infezioni arrivate dall'esterno e che non si sono diffuse tra il personale in servizio. Quando una vicenda analoga capitò al Santa Maria Goretti, per esempio, nessuno dei colleghi entrati in contatto con il contagiato ha preso il Covid. Segno che le procedure all'interno degli ospedali vengono rispettate. Fuori, purtroppo, la guardia si è generalmente abbassata e può capitare di contrarre il virus anche se vaccinati. Per fortuna in modo meno grave del passato, fra l'altro con contatti che avvengono - almeno negli ospedali - con altro personale vaccinato.

Un incidente di percorso, insomma, che l'Icot ha affrontato secondo i protocolli previsti in casi del genere e che tutti si augurano possa risolversi in breve tempo.

Giovanni Del Giaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA