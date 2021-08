Giovedì 26 Agosto 2021, 05:01

BORGO MONTELLO

Da discarica di rifiuti a fonte rinnovabile di energia elettrica: nuovi investimenti, per circa sei milioni e mezzo di euro, attorno agli invasi di via Monfalcone a Latina, gestiti dalla società Indeco. Con due cartelli di inizio attività, la società annuncia la realizzazione di impianti fotovoltaici e di produzione di biometano, con autorizzazioni uniche rilasciate rispettivamente nel 2020 e nel 2017.

FOTOVOLTAICO

Con un importo di 400mila euro, al netto degli oneri per la sicurezza, stimati in circa 14mila euro, l'Indeco realizzerà stante la tabella di marcia indicata entro il 31 dicembre 2021 un impianto di produzione di energia elettrica, da fonte rinnovabile, di potenza nominale pari a 393,30 kW. Interessate ai lavori le sponde del bacino S4 della discarica di Borgo Montello. In base all'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Latina il 4 giugno 2020, il progetto prevede una centrale fotovoltaica che consentirà di produrre 560mila kWh all'anno. Autorizzata la costruzione dell'elettrodotto e di tutte le opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Autorizzata inoltre, per 30 anni, la società E-Distribuzione all'esercizio dell'elettrodo in connessione. Responsabile dei lavori Giorgio Cardona, amministratore unico della società Indeco che con questa centrale fotovoltaica promette di ridurre le emissioni di Co2 nella misura di 296.800 chili all'anno, di risparmiare l'abbattimento di alberi, per 2.427,07 chili all'anno, e di barili di petrolio per un totale di 329,46 all'anno. La centrale è stata progettata dall'ingegnere Marco Bertocchi, le opere civili dall'ingegnere Roberto Polese; coordinatore della sicurezza è l'ingegnere Gianni Antonnicola. Come ditta appaltatrice risulta la Rea Dalmine.

BIOMETANO

Di gran lunga più cospicuo l'investimento riservato all'impianto di upgrading del biogas e liquefazione per la produzione di biometano: parliamo di circa sei milioni di euro complessivi. L'impianto, progettato oltre che da Bertocchi e Polese, anche dagli ingegneri Roberto Zocchi e Mariachiara D'Aniello, si preannuncia innovativo e a zero emissioni di anidride carbonica per la produzione di «biometano avanzato per automotive». La Provincia di Latina, per questo progetto, ha rilasciato l'autorizzazione unica il 19 gennaio 2017 e, dopo revisione del cronoprogramma in relazione ad una variante, ha concesso una proroga per la realizzazione dei lavori. L'intenzione di ottimizzare la produzione di biogas all'interno del sito di via Monfalcone con un impianto di condizionamento e liquefazione per la produzione di biometano da impiegare nel settore degli autotrasporti era stata annunciata da Indeco a settembre del 2019, nel corso di un simposio sulla sostenibilità energetica e ambientale tenuto a Sabaudia. Anche per questo impianto la ditta appaltatrice risulta la Dea Dalmine; direttore delle opere impiantistiche l'ingegnere Andrea Dian; responsabile dei lavori il dottor Cardona.

