14 Marzo 2021

SABAUDIA

Grave incidente ieri mattina, attorno alle 9.30, sulla via Litoranea, all'altezza del chilometro 25, nel territorio del Comune di Sabaudia. Nell'impatto frontale fra due auto è rimasta ferita una signora anziana di Sabaudia che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Fiorini di Terracina.

Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della stazione di Sabaudia che hanno fatto effettuato i rilievi di rito per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Purtroppo, essendosi l'incidente verificato in un orario in cui la Litoranea è molto frequentata, soprattutto di sabato, e, data la presenza di una persona ferita, si è reso necessario interdire la circolazione lungo quell'arteria per due ore, con notevoli disagi alla circolazione.

È stato chiuso il tratto tra Pantalone e la Migliara 58 per il tempo necessario all'effettuazione dei rilievi. A fornire supporto per garantire la deviazione del traffico veicolare in vie alternative durante i soccorsi le rilevazioni da parte dei militari sono stati i volontari dell'ANC di Sabaudia.

Sarà il personale dell'Arma a ricostruire quanto accaduto e che ha portato all'impatto violento. Si conferma la pericolosità della vita Litoranea dove molto spesso si verificano incidenti anche di una certa gravità, specialmente nei periodo di maggior intensità del traffico in direzione del mare.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA