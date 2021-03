23 Marzo 2021

SEZZE

Sono state protocollate ieri mattina le dimissioni del vicesindaco, Antonio Di Prospero. Il 79enne assessore ai lavori pubblici e ai sevizi cimiteriali ha rimesso il suo mandato in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati nell'inchiesta Omnia 2. Secondo le indagini della Procura di Roma il numero due del sindaco sarebbe coinvolto nel business di compravendita abusiva di loculi e tombe che avveniva all'interno del cimitero di Sezze. Considerate le indagini in corso ha dichiarato Di Prospero onde evitare danni di immagine e situazioni che possano arrecare pregiudizio all'amministrazione, comunico con effetto immediato le mie dimissioni da ogni incarico amministrativo in corso. Sono fiducioso nell'operato della Magistratura, verso cui rilascerò ogni dichiarazione che possa far luce sulla vicenda. Seppure nella consapevolezza della mia completa estraneità ai fatti e del principio della presunzione di innocenza che regola l'ordinamento giuridico italiano - ha precisato il 79enne - ritengo opportuno rimettere il mio mandato al fine di tutelare me stesso, l'operato del sindaco, della giunta e del consiglio comunale tutto, organi su cui alcun dubbio di legalità può e deve essere sollevato. È proprio quest'ultimo punto a non convincere del tutto gli esponenti dell'opposizione che continuano a chiedere a gran voce le dimissioni del sindaco Di Raimo. Gli attacchi più duri arrivano dal fronte Biancoleone, con i consiglieri Di Palma e Martella che in una nota stampa riportano l'attenzione su una delibera di consiglio del 2015 nella quale il servizio di custodia del cimitero di Sezze veniva affidato alla SPL, stabilendo che solo per un breve periodo il custode del camposanto avrebbe garantito l'affiancamento al personale della società affidataria per consentire un graduale passaggio di consegne. Passaggio di consegne, come fanno notare Di Palma e Martella, mai effettivamente avvenuto, almeno fino al 2019, quando Castaldi ha chiesto il pensionamento ed il servizio è tornato definitivamente appannaggio della Spl. Sarebbe opportuno capire la posizione della Spl che doveva avere in affidamento il servizio di custodia - si legge nella nota di Biancoleone - Perché i diversi Presidenti che si sono avvicendati non hanno fatto nulla? Sarebbe, altresì, opportuno comprendere perché l'attuale maggioranza non si sia affatto preoccupata del problema. Il sindaco, la Spl, i dirigenti preposti e tutti coloro che avevano il compito di controllare cosa hanno fatto? Ed è bene chiarirlo - concludono Di Palma e Martella - il Sindaco è il socio di maggioranza della Spl. Dubbi, quelli sollevati dagli esponenti di Biancoleone, che rendono ancora più precaria la posizione del primo cittadino, ormai bersaglio principale degli attacchi dei suoi avversari politici. Come se non bastasse, a gettare benzina sul fuoco, sono spuntate sul web due petizioni, firmate da centinaia di utenti, in cui si chiedono le dimissioni del sindaco e dell'intero consiglio comunale.

Francesca Leonoro

