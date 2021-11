Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

PRIVERNO

Ritrovato l'intervento giovanile dell'artista Luigi Passeri su dei dipinti nella chiesa di San Nicola a Priverno. Nell'ambito del progetto La Pietra, la Tela e l'Affresco - sottolineano dalla Pro Loco di Priverno - non mancano occasioni che si configurano come momenti che debbono essere in qualche modo incorniciati. Recentemente, infatti, dopo l'incontenibile soddisfazione nell'aver ricevuto un importante riconoscimento dal Pontificio Consiglio della Cultura, nella persona del Cardinal G. Ravasi, il quale si complimenta per l'interessante operato nel predisporre un archivio online, rendendo accessibili e fruibili ad un pubblico sempre più ampio le opere d'arte del nostro territorio, ecco che giunge, inaspettatamente, una scoperta degna di nota che ha da subito attirato l'attenzione degli appassionati d'arte».

Analizzando una foto che è stata scattata di recente recentemente dal gruppo fotografico Amici della Fotografia, raffigurante il dipinto di San Tommaso nella chiesa di San Nicola, si scorge un dettaglio che solo l'occhio attento e sensibile del noto e amato Restauratore Mario Salvatori ha potuto catturare. Parliamo della firma di Luigi Passeri, rinomato e poliedrico Artista Privernate. Infatti - aggiungono dalla Pro loco - guardando la foto si può ben leggere la sua firma nel libro che il Santo trattiene tra le mani, testimonianza del fatto che il dipinto fosse stato ritoccato, anni or sono, dalle sapienti mani dell'artista a seguito dei danni provocati a causa delle infiltrazioni d'acqua.

Una scoperta che è stata condivisa nei social dal maestro Mario Salvatori, catturando l'interesse di molti e in particolar modo della figlia di Luigi Passeri che, attraverso un messaggio commovente, ha voluto ringraziare personalmente Salvatori per questo regalo inaspettato che riceve l'intera comunità privernate. Un lustro - concludono dalla Pro loco - che ci ricorda quanta passione e dedizione si celi dietro il nostro lavoro, portato avanti da volontari professionisti che mettono a servizio della comunità il proprio estro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA