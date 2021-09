Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

VERSO IL VOTO

Sette candidati sindaco per 19 liste. Anche a Latina ieri è iniziato il deposito delle liste di candidati consiglieri comunali a supporto dei rispettivi candidati sindaco; un'operazione che proseguirà anche stamattina dalle 8 alle 12.

I CANDIDATI SINDACO

La situazione al momento, quando mancano ancora quattro ore al termine, vede - in rigoroso ordine alfabetico - i seguenti candidati: Gianluca Bono (Movimento 5 Stelle), storico attivista del M5S, dipendente del ministero della Marina; Antonio Bottoni, fino a pochi giorni fa dipendente del ministero dell'Interno e funzionario in Prefettura, oggi pensionato, con tre liste (Siamo Latina, Fiamma tricolore, e Libertà e sicurezza); quattro liste per il primo cittadino uscente, Damiano Coletta (Latina bene comune, Per Latina 2032, Riguarda Latina, e la lista del Partito democratico di Latina, che ha nel proprio logo anche il Psi); Annalisa Muzio ha due liste (Fare Latina e Partito liberale europeo per Annalisa Muzio), avvocato e attivista in diversi movimenti per sport, cultura e sociale; Sergio Sciaudone (Solidarietà sociale), storico attivista della sinistra pontina; Vincenzo Zaccheo, che fu già sindaco tra il 2002 e il 2010, quando fu sfiduciato, e oggi candidato unitario per il centrodestra, con sette liste: FI, FdI, Lega, Udc, Cambiamo, Latina nel cuore, Vola Latina; Nicoletta Zuliani (Nicoletta Zuliani Sindaco), attuale consigliera comunale uscente, eletta nel 2011 e nel 2016 per il Pd (di cui è stata capogruppo), e oggi nel gruppo misto, dopo avere abbandonato il partito di Enrico Letta due mesi fa.

DEPOSITO DELLE LISTE

Tra i primi a recarsi presso la segreteria generale del Comune di Latina, ieri mattina, il Movimento 5 Stelle, che con la propria lista sostiene la candidatura di Gianluca Bono; capolista è il consigliere comunale uscente, Salvatore Antoci, ex di Lbc come anche Maria Grazia Ciolfi.

Pronta, anche con 23 nomi, la lista Solidarietà sociale per Sergio Sciaudone sindaco, che vede capolista Laura Scalabrini, seguita da Fabrizio Vitali, entrambi esponenti storici (una quindicina di anni fa) dei Verdi pontini. Per quanto riguarda quelle di Zaccheo, depositata ieri la lista di Forza Italia, che vede capolista l'ex consigliere comunale Ivano Di Matteo, seguito dagli altri ex Mauro Anzalone, Fausto Furlanetto, Giuseppe Coluzzi, l'ex presidente di circoscrizione, Marilena Sisca, accanto a molti nomi nuovi. Già depositata anche quella di Fratelli d'Italia, che vede capolista Franco Altobello e, tra gli altri, il ritorno dell'ex assessore di precedenti giunte Zaccheo, Patrizia Fanti, insieme all'ex consigliere comunale Marco Fuoco e gli uscenti Matilde Celentano, Andrea Marchiella, Raimondo Tiero, insieme all'ex assessore della giunta Di Giorgi, Gianluca di Cocco. Per Nicoletta Zuliani Sindaco, sostenuta anche da Azione di Carlo Calenda, scendono in campo in lista il consigliere comunale uscente Olivier Tassi, cinque anni fa eletto in Lbc e oggi nel gruppo misto insieme alla Zuliani stessa; in lista anche altri ex Lbc come Eugenio Lendaro (anche lui eletto cinque anni fa, ma dimessosi un anno dopo dalla carica) e Antonio Sorabella. Per Annalisa Muzio è stata depositata ieri la lista Fare Latina e sarà depositata stamattina quella del Ple. La Lega depositerà stamattina alle 8 dopo una giornata, ieri, passata al controllo dei documenti. Tra le liste di Coletta, atteso per oggi anche il deposito della lista del Pd, alla quale ieri mattina mancavano ancora qualche decina di firme per arrivare alle fatidiche 117, che costituiscono il minimo di legge (in realtà, molti partiti cercano di raggiungere un numero più elevato, per maggiore sicurezza); molti gli esponenti di partito in lista, dal presidente provinciale Mauro Visari, accanto a nomi nuovi come Serena Cangero, da un anno in segreteria comunale, ma cinque anni fa candidata in FI. In Lbc, guidata dal segretario del movimento Elettra Ortu La Barbera, ricandidati quasi tutti gli uscenti, consiglieri e assessori, mentre è di imprenditori e professionisti la lista Per Latina 2032, guidata dall'assessore Simona Lepori, e con molti giovani Riguarda Latina, guidata da Alessia Mazzola.

An. Ap.

