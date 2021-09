Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

CISTERNA

Il picchetto d'onore e due militari in alta uniforme hanno poi atteso l'arrivo del feretro nella chiesa di Olmobello. Oltre ai vertici dell'Arma, c'era anche una rappresentanza degli agenti della polizia locale, di Stato e della finanza. Sono stati momenti struggenti. Il del maresciallo Ugo Scotti è morto a Palinuro in una tragica immersione nella grotta azzurra. Un decesso che ha commosso due comunità.

Ieri in tanti, quasi mille persone, si sono stretti attorno alla famiglia. I figli Biagio di 19 anni e Lorenzo di 17 erano attorniati dai compagni del liceo Ramadù. Tanti amici. Perfino le maestre della scuola elementare frequentata tanti anni fa. Gli amici sub con cui Scotti ha condiviso per molto tempo la sua passione per la pesca, il sindaco di Cori Mauro De Lillis e tanti altri. Il parroco Angelo Buonaiuto di Cori e don Patrizio Di Pinto di Cisterna. «È sempre difficile salutare una persona buona, importante ha detto nella sua omelia il cappellano militare di Velletri don Vincenzo siamo sopraffatti dal dolore, dall'angoscia, dallo sgomento; rimaniamo attoniti di fronte a una vita spezzata ma dobbiamo accompagnare il nostro fratello Ugo di una vocazione intensa, unica. Con lui o senza di lui non è la stessa cosa ma dobbiamo farlo. Ha incarnato la forza, la bellezza, la competenza e la dedizione. Un uomo esemplare, non è mai tornato indietro di fronte alla paura e alle minacce. Nei suoi tratti, a volte austeri, ha scelto sempre la giustizia, il dovere, la patria, la bandiera. Nel suo silenzio e nel suo dovere quotidiano ha saputo bilanciare la sua forza nell'andare avanti, andare oltre finché non c'era giustizia, perché senza la giustizia non trovava la pace. Ha combattuto lo spaccio, dando vita a chi aveva scelto una strada sbagliata. Un cavallo di razza, lo definiscono i compagni, perché bilanciava per noi giustizia e pace. Questa è la sua grande eredità. Papà ha fatto delle cose veramente grandi ha concluso rivolgendosi ai figli del militare, seduti vicino alla mamma Tonia e ai nonni paterni siate fieri di lui».

In chiusura la preghiera di Sant'Agostino sulla morte: «La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace». In chiusura la preghiera del carabiniere alla Virgo Fidelis, l'appellativo cattolico di Maria, madre di Gesù, scelta quale patrona dell'Arma dei carabinieri.

Claudia Paoletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA