Martedì 19 Ottobre 2021, 05:01

GLI ELETTI

Ed ecco la nuova composizione del Consiglio comunale setino nel quale approda, per la prima volta nella storia cittadina, anche un uomo di nazionalità romena.

MAGGIORANZA

Con la vittoria di Lidano Lucidi entrano nella maggioranza dieci consiglieri: Luigi Rieti, Michela Cappuccilli, Pasquale Casalini, Federica Pecorilli e Gianluca Calvano di Identità Setina, la lista risultata al primo turno la più votata con il 17,18%. E ancora di Pietro Del Duca, Rosetta Zaccheo, Maria France Pernarella e Gianluca Lucidi della lista Lucidi Sindaco, che ha ottenuto il 13,04%, e di Orlando Santoro di Progetto Sezze 2000 (6,41%). In maggioranza solo new entry.

OPPOSIZIONE

Dei sei seggi spettanti alle minoranze, quattro sono attribuiti alla coalizione del candidato sindaco che ha perso al ballottaggio. Quindi, Sergio Di Raimo torna in assise come consigliere comunale di opposizione. Delle liste che lo hanno sostenuto risultano eletti anche Alessandro Ferrazzoli e Dorin Adrian Briciu di Sezze Futura, lista arrivata seconda con il 14,03%, e Armando Uscimenti - che in passato ha ricoperto il ruolo di capogruppo e di assessore nelle diverse amministrazioni di centrosinistra unico eletto in quota al Pd, la cui lista ha totalizzato il 10,43%. Sempre all'opposizione risultano eletti Serafino Di Palma, candidato a sindaco del centrodestra escluso dal ballottaggio, volto storico della politica setina. Eletto, infine, anche Orlando Quattrini, in quota a FdI, lista che ha sostenuto la corsa di Di Palma ottenendo il 7,92% dei voti. Nessun seggio è stato attribuito a Sezze Bene Comune che ha avuto come candidata sindaco Rita Palombi, già consigliera comunale dal 2017 al 2021.

IL SUCCESSO DI BRICIU

Il nome non tradisce la sua origine: Dorin Adrian Briciu è il primo romeno eletto nel Consiglio comunale di Sezze. Vive nel comune lepino da decenni. Sposato, gestisce un Caf. Ci aveva provato già nelle ultime due amministrative, in quota al Pd, non riuscendo a centrare l'obiettivo. Ma stavolta ce l'ha fatta, con Sezze Futura, anche se all'opposizione con ben 390 preferenze.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA