La comunicazione è arrivata nel pomeriggio di ieri, rivolta ai presbiteri, ai diretti collaboratori e anche a tutta la diocesi attraverso una nota per la stampa: il vescovo di Latina Mariano Crociata è positivo. Ha contratto il Covid e ne ha avuto conferma dopo essersi sottoposto ad un tampone faringeo. Il giorno prima aveva infatti accusato alcuni lievi sintomi, una sindrome da raffreddore con un lieve rialzo della temperatura corporea. Una condizione che lo ha evidentemente insospettito e lo ha indotto, per precauzione, ad effettuare un test. Il risultato è arrivato appunto ieri, quando in realtà la febbre, come spiega la nota inviata dall'ufficio comunicazione della diocesi, era già scomparsa. «Come da procedura si legge il vescovo osserverà i dieci giorni di isolamento prescritti dal dipartimento di prevenzione della Asl di Latina che lo seguirà in raccordo con il suo medico di medicina generale per le consuete osservazioni cliniche ed eventuali terapie previste dal caso».

Nei mesi scorsi, quando era arrivata la sua fascia di età (68 anni), si era sottoposto al ciclo completo di vaccinazione contro il Covid ma purtroppo è stato contagiato lo stesso. Attualmente dunque il vescovo sta osservando l'isolamento, ha sospeso tutti gli incontri personali programmati e le riunioni in presenza che erano in agenda e che, all'occorrenza saranno tenuti in videoconferenza, mentre tutte le altre attività e le celebrazioni saranno mantenute con il vicario generale o eventuali altri sostituti. «Rimaniamo uniti nella preghiera e prepariamoci a iniziare il nuovo anno con impegno e dedizione al Signore e alla sua Chiesa», è l'appello che ha rivolto ai suoi collaboratori. La Asl intanto ha predisposto l'isolamento anche per i suoi contatti più stretti, ma la situazione è tenuta sotto controllo e non ci sono al momento particolari rischi di diffusione del virus.

Intanto, i contagi in provincia si sono praticamente dimezzati nell'arco di 24 ore. Rispetto ai 44 di giovedì ieri sono stati 21 i casi riportati nel bollettino dell'azienda sanitaria, distribuiti in sette comuni, risultato di poco più di 300 test processati. Ad Aprilia in particolare, dopo il picco di 17 contagi in gran parte dovuti a piccoli focolai familiari, il numero dei positivi è sceso a cinque. Cinque sono anche i contagi registrati nel comune di Fondi, mentre sono quattro quelli di Formia, due nella città capoluogo e nei comuni di Terracina e Monte San Biagio, uno solo infine a Santi Cosma e Damiano, dove sono presenti le uniche due classi, al momento, che si trovano in quarantena. Il conto totale del mese arriva a quota 540, con una media di quasi 32 casi al giorno. Prosegue però il trend che riguarda i decessi, che restano fermi al dato di agosto e che dall'inizio di settembre sono a zero. Ieri inoltre non è stato rilevato nessun ricovero mentre le guarigioni notificate dalla Asl sono state 43. Nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 è stato avviato in provincia il piano di monitoraggio e prevenzione sulle scuole attraverso i test salivari: all'istituto Volta, la prima delle scuole oggetto di screening, tutti i 200 studenti sono risultati negativi.

