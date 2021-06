L'OPERAZIONE

Il far west in provincia di Bari, l'esilio a Fondi, la fuga all'estero. Una sequela terminata con le manette, scattate mentre camminava tranquillamente nella città della Piana, dove era tornato da qualche tempo senza che nessuno se ne accorgesse. Almeno fino a quando l'arrestato, un 28enne albanese, non è incappato in una pattuglia dei carabinieri della Tenenza, impegnata in uno dei consueti servizi di controllo del territorio. Gli operanti lo hanno riconosciuto subito, provvedendo a bloccarlo e ad allertare l'autorità giudiziaria: sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Bari dietro segnalazione degli stessi militari dell'Arma. Un provvedimento risalente allo scorso marzo, quando il 28enne, accusato di tentato omicidio, si diede alla macchia scappando in Albania. Figura tra i protagonisti di una violenta rissa avvenuta nel marzo del 2019 a Rutigliano, nell'hinterland barese. Un episodio finito con sei arrestati, che in pieno giorno si affrontarono nel centro cittadino armati di una pistola, un'ascia, un cacciavite e un frustino. Per il 28enne venne emesso un divieto di dimora che lo portò a Fondi, da dove non poteva allontanarsi. Misura cautelare infranta e conseguente arresto ai domiciliari.

