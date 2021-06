L'INTERROGATORIO

Ha negato tutto spiegando che lo scooter nel quale sono stati ritrovati pistola, caricatore e parrucca non era suo ma preso in prestito. Questa la difesa di Giorgio Rizzi, il 21enne martedì dai carabinieri al termine di un inseguimento per le strade del centro di Latina iniziato dopo che non si era fermato all'alt ad un posto di controllo e conclusosi contro il muretto di un esercizio commerciale. Il ragazzo è stato ascoltato ieri mattina per l'interrogatorio di convalida dal giudice per le indagini preliminari Giorgia Castriota presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è ricoverato in stato di fermo a causa delle ferite riportate dopo l'incidente con il motociclo che, dopo un breve tratto percorso a piedi, ha messo fine alla sua fuga. Rizzi è accusato di possesso ingiustificato di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione: il 21enne era alla guida del mezzo con targa parzialmente occultata, circostanza che ha insospettito i militari dell'Arma ma non si è fermato all'alt ed è fuggito dando vita ad un inseguimento per le vie del centro. Una volta raggiunto è stato sottoposto ad una perquisizione che ha consentito di trovare una pistola calibro 9x21 provento di furto messo a segno il 25 febbraio scorso a Aprilia, un caricatore contenente 12 proiettili del medesimo calibro ed una parrucca. Ieri mattina nel corso dell'interrogatorio in ospedale Rizzi, assistito dall'avvocato Omar Nardini, si è difeso raccontando che lo scooter lo aveva preso in prestito da un amico per fare un giro per il centro di Latina ma di essersi spaventato alla vista dei carabinieri e di essere fuggito non essendo in possesso del patentino per guidare il mezzo. Ha quindi negato che l'arma, il caricatore e la parrucca fossero suoi spiegando che erano nel motociclo senza che lui ne fosse a conoscenza. A conclusione dell'interrogatorio il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo ma il 21enne per ora resta in ospedale.

E. Gan.

