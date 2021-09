Venerdì 17 Settembre 2021, 05:03

IL CASO

La maggioranza non ha più i numeri in commissione e diventa minoranza. Ieri nella commissione Attività produttive del Comune di Latina è saltata l'approvazione di due varianti urbanistiche, tra cui quella del Mercato ortofrutticolo di Latina (Mol), per l'ampliamento della struttura con un'area dedicata al confezionamento dei prodotti, progetto che gira in commissione da quasi 10 anni. Ma Lbc ha ormai 5 commissari, contro 6 che sono ormai di opposizone. E che ieri si sono opposti al dibattito. Massimiliano carnevale (Lega), Raimondo Tiero (FdI), Nicoletta Zuliani e Olivier Tassi (Misto), hanno obiettato in coro l'inopportunità di portare questi atti quando mancano meno di venti giorni al voto. A tutti, il dirigente del Suap, Stefano Gargano, ha ribadito che «ci sono motivi di urgenza e indifferibilità» derivanti dal termine degli iter: «Conclusi questi, la legge stabilisce che gli atti devono essere portati in Consiglio nella prima seduta utile. E gli iter si sono conclusi tra fine agosto e i primi di settembre, è solo un caso. Se non si approvano, si crea un danno al cittadino, e un possibile danno all'amministrazione in caso di ricorsi». Ma l'opposizione è stata ferma. Dopo due ore di discussioni e sospensioni, l'ultima ad abbandonare la seduta è stata la Zuliani, chiedendo contestualmente la verifica del numero legale. Che non c'era più. «Domani riconvocherò la seduta - spiega il presidente, Marco Capuccio - spero che la prossima volta vada diversamente, si tratta di delibere che hanno seguito il loro iter, e ottenuto tutti i pareri favorevoli».

