Alla fine erano proprio alghe: una fioritura straordinaria, dovuta alle straordinarie temperature raggiunte in quei giorni intorno a Ferragosto, quando le acque del lungomare di Latina diventarono improvvisamente giallo-verdi. Arpa Lazio ha confermato, con una nota, e con l'intervento di una specialista in commissione Ambiente, quello che avvenne in quei giorni: le analisi «hanno confermato la presenza di una massiccia fioritura della microalga Fibrocapsa Japonica, appartenente al gruppo delle Raphydophicee e considerata non tossica, con valori di densità pari al 78% del popolamento fitoplantonico totale». Questo, nel campione prelevato il 20 agosto. Ma anche in quello prelevato il 23 agosto, «nei pressi del punto di prelievo delle acque di balneazione 1400 metri a destra del canale Acque Alte a Foce Verde, sebbene con valori minori, al 48%». «Tale fioritura algale, ricorrente nelle acque del litorale di Latina e riscontrabile generalmente nei periodi estivi, è caratterizzata da una manifestazione sporadica nel tempo e nello spazio di chiazze di colore giallo-bruno, in relazione a condizioni meteo climatiche favorevoli (alte temperature e scarso idrodinamismo). Il fenomeno, inoffensivo per i bagnanti, tende a scomparire al mutare delle condizioni meteo». Secondo Arpa, quindi, è ormai tutto chiaro: le temperature elevatissime, con l'acqua arrivata oltre i 27°, hanno comportato una forte fioritura delle alghe. Un dato confermato anche dalla dirigente Laura Aguzzi, intervenuta in commissione Ambiente: «I fitoplancton sono abituati alle fioriture algali, ovvero una crescita molto veloce di tali organismi unicellulari, in aree dove il trofismo è elevato, quindi con nutrienti, temperature, luce, idrodinamismo delle acque, ideali. Essendo microalghe, si muovono con le correnti; ma in quei giorni c'è stata acqua calma: allora rimangono lì, dove proliferano in modo eccessivo». «Non appena giunte le segnalazioni - ha spiegato l'assessore Dario Bellini - nonostante fosse sabato di ferragosto, abbiamo immediatamente richiesto approfondimenti agli enti correlati al ciclo delle acque, ma nessuno aveva registrato anomalie».

