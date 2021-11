Martedì 9 Novembre 2021, 05:02

Da ieri mattina quattro classi elementari due seconde e due quinte del plesso scolastico della Dante Alighieri di Formia hanno iniziato a svolgere le lezioni nei container allestiti in piazza Sant'Eramo in Colle, nel quartiere di Castellone. Sono svaniti i timori della vigilia, di fare cioè lezione in piccoli e poco aerati moduli. Soddisfatti, invece, insegnanti e alunni e anche i genitori finora più recalcitranti per la disponibilità della moderna e accogliente struttura prefabbricata, acquistata in fitto dal Comune durante la gestione commissariale.

E' stato lo stesso sindaco Gianluca Taddeo, accompagnato dall'assessore all'Istruzione Fabio Papa e dalla consigliera comunale Valentina Di Russo, a tagliare ieri alle 8 il nastro inaugurale e ad esprimere «soddisfazione per questa pur temporanea sistemazione, in attesa del completamento dei lavori nel plesso di via Rubino e al terzo piano dell'edificio centrale di via Divisione Julia». Lasciate le aule in affitto della British School di piazza della Vittoria, gli alunni delle due seconde classi della primaria e quelli delle due quinte costrette ad evacuare i locali fatiscenti dell'edificio centrale, hanno potuto iniziare ieri la nuova avventura didattica nella capiente, moderna struttura prefabbricata.

«E' una sistemazione più che decorosa - ha sottolineato il dirigente scolastico Vito Costanzo - Domani inizieranno i lavori di ripristino del terzo piano del plesso centrale, da ultimare per dicembre. A questo punto al Comune resta solo di sistemare solo la palestra». Il Comune ha messo a disposizione anche un servizio di scuolabus per raggiungere più comodamente la nuova area scolastica. E c'è anche un servizio mensa all'interno, con pasti caldi. Positivo il giudizio delle maestre dopo questo primo giorno di scuola: «I locali sono abbastanza ariosi, luminosi. I bambini fanno lezione in aule grandi, dove trascorrono gran parte del loro tempo anche due classi a tempo pieno che restano fino alle 16. Davvero una piacevole sorpresa, anche per le famiglie. Quella che sembrava una soluzione criticata, oggi è stata invece apprezzata. Naturalmente ci auguriamo che vengano presto ultimati i lavori nei plessi centrali». Contentissime anche due bambine di quinta, Cristiana («A me piace molto, sono locali moderni e spaziosi e a ricreazione ci siamo divertiti molto») e Zoe («Le aule sono molto spaziose e c'è un panorama bellissimo, con vista mare. Vorrei rimanerci tutto l'anno»).

