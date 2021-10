Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

Il Comune di Sezze trova l'accordo con gli eredi Petrianni per l'acquisizione delle superfici calcaree con impronte di dinosauri. Si tratta di un'area di 86.521 metri quadrati al prezzo di 42mila euro. Con la revoca in autotutela delle ordinanze comunali del 15 aprile e del 22 maggio 2021 di rimozione dei rifiuti inerti presso l'ex cava Petrianni nella parte ricadente nel Monumento naturale Fosso del Brivolco, il commissario straordinario Raffaele Bonanno ieri ha chiuso l'operazione di acquisizione dell'immobile per consentire la valorizzazione del sito di eccezionale rilevanza da un punto di vista scientifico e paleontologico, che potrà essere realizzata con i 100mila euro messi a disposizione della Regione Lazio.

Il commissario ha revocato le ordinanze sulla base della recente ordinanza del Tar di Latina che ha accolto in via cautelare il ricorso promosso dagli eredi Petrianni per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia delle ordinanze di rimozione rifiuti, sulla base dell'omesso invio della comunicazione prevista ai sensi della legge 241 del 1990 e delle norme in materia ambientale. Il Tar, pur fissando l'udienza di merito al prossimo 22 luglio, ha messo in luce che «in carenza di una situazione di urgenza qualificata» la comunicazione è necessaria ai fini di un contraddittorio «atteso che in caso di abusivo abbandono di rifiuti tale adempimento non è strumentale alla sola partecipazione del privato ma è anche essenziale per assicurare un'adeguata istruttoria ai fini dell'accertamento delle reali responsabilità».

La revoca delle ordinanze da parte del commissario Bonanno è l'atto conclusivo di un iter molto più complesso. Perché se da un lato gli eredi Petrianni sono ricorsi al Tar contro il provvedimento per la rimozione dei rifiuti a loro carico, dall'altro hanno proposto, il 27 agosto scorso, la cessione a titolo oneroso dell'area di 86.521 metri quadrati al prezzo di 42mila euro. Una proposta meritevole di considerazione da parte del commissario Bonanno poiché un eventuale esproprio, dai tempi procedimentali tali da non garantire un'immediata tutela del sito, sarebbe stata una scelta antieconomica, ammontando a 67mila euro. E' tutto scritto nella delibera del primo ottobre scorso, adottata dal commissario Bonanno con i poteri del Consiglio comunale per l'acquisto delle particelle del terreno dei Petrianni. Nell'atto, che di fatto approva lo schema di contratto preliminare con la parte privata, si «dà atto che gli eredi Petrianni il 19 maggio scorso hanno trasmesso al Comune di Sezze il piano di rimozione dei rifiuti per la bonifica del sito redatto ai sensi del Codice dell'ambiente per il quale hanno sostenuto una spesa di 3.000 euro, come da fattura agli atti, e per il quale non avranno nulla a pretendere dall'ente comunale».

La copertura della spesa per l'acquisizione delle superfici calcaree con le impronte di dinosauri è garantita dal finanziamento regionale concesso per il Monumento naturale Fosso del Brivolco che ora attende la sua valorizzazione.

