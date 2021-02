© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOLa Regione ha bocciato il progetto che avrebbe trasformato venti ettari di terreno agricolo in una distesa di pannelli solari per la produzione di energia elettrica a Sezze. L'impianto si sarebbe esteso lungo la linea ferroviaria Roma Napoli, cambiando per sempre l'aspetto agricolo della zona con 20.370 moduli di silicio installati tra via del Pesce e via Murillo, al confine con il comune di Sermoneta. A proporre l'impianto è stata la società Sezze 3 srl, amministrata da un 46enne di Pomezia, che avrebbe investito nell'impianto 6,4 milioni di euro.Il progetto era stato presentato lo scorso luglio e a dicembre la Regione Lazio ha avviato la valutazione di impatto ambientale, chiedendo un parere a tutti gli enti interessati tra i quali il Comune di Sezze, la Provincia di Latina, Soprintendenza, Arpa Lazio. Ma sono bastate poche righe della direzione pianificazione territoriale della Regione per fermare l'iter autorizzativo: è stata infatti evidenziata la mancata conformità dell'intervento alle norme di tutela paesaggistica che non consentono il rilascio di un parere favorevole. Senza i presupposti paesaggistici, la Regione non ha potuto fare altro che archiviare il procedimento. L'impianto fotovoltaico avrebbe evitato l'immissione in atmosfera di circa 12.750 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.Per un impianto che viene fermato, altre decine attendono il via libera dalla Regione e quasi tutti in terra pontina. Solo tra ottobre e dicembre sono stati presentati dieci progetti per altrettanti impianti di produzione dell'energia elettrica tramite fonti rinnovabili a Latina, Pontinia e Sezze. In tutto il 2020 sono stati presentati 41 progetti nella regione Lazio, di cui 32 in provincia di Latina, 8 in provincia di Viterbo e uno ad Ardea, in provincia di Roma, ma a cavallo con Aprilia da oltre cento ettari. A questo vanno aggiunti gli altri impianti attualmente in corso di valutazione di impatto ambientale: ce ne sono altri 13 in provincia di Latina, 3 dei quali ad Aprilia, 6 a Latina e i restanti tra Pontinia, Terracina e Sezze, dove la società Sezze 1 srl vuole realizzare un impianto solare da 20 ettari nella zona di Borgo Faiti, al confine con Latina, investendo poco più di 5 milioni di euro. La Sezze 1 srl non è Sezze 3 srl a cui è stato appena bocciato il progetto, ma l'amministratore unico è lo stesso 46enne di Pomezia. Il procedimento sarà ripreso il 15 luglio prossimo, quando scadrà la proroga concessa dalla Regione alla società proponente per integrare il progetto. Tra gli investitori in terra pontina ci sono società norvegesi e spagnole, pronte a versare un totale di 75 milioni di euro per tappezzare la pianura pontina di pannelli fotovoltaici. Soldi che rientreranno grazie al piano Energia Clima 2030, che impegna l'Italia a produrre il 30 per cento di energia da fonti rinnovabili; attualmente tale valore è intorno al 19 per cento. La domanda è in forte crescita e il business è appetitoso.Stefano Cortelletti