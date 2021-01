Il Wwf Litorale Laziale ha chiesto al Comune di Terracina una pulizia straordinaria della spiaggia dove le mareggiate degli ultimi giorni hanno lasciato quantità di plastica e rifiuti di ogni genere tra cui anche reti e nasse. «L'impeto delle onde ha anche messo in luce pavimentazioni di lastre di cemento coperte alla fine dell'estate da uno strato di sabbia o strutture riparate sotto le scale di accesso alla spiaggia- scrive il Wwf- A questo si sono aggiunte parti distrutte, in materiale vario, appartenenti a strutture balneari». Non è mancato il solito deposito di alghe e piante di Posidonia sulla riva. Gli ambientalisti locali hanno sempre curato la difesa della costa laziale ma mancano le risorse umane necessarie ad affrontare questo evento straordinario, quindi chiedono direttamente all'amministrazione di «intervenire e chi ne ha la facoltà e la competenza a far rispettare tutte le norme relative alla gestione dei rifiuti anche sollecitando le categorie commerciali che sono tenute al rispetto di queste regole, fosse anche per rispetto dell'ambiente che produce reddito e della città che lo mette loro a disposizione». La richiesta d'intervento straordinario è stata inviata agli uffici comunali interessati, al sindaco Tintari e all'assessore all'Ambiente Zappone, oltre che alla Società De Vizia. Ri.Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA