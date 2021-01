© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTA' IN LUTTOAveva da poco compiuto 73 anni Giampiero Cipriani, una delle due vittime causate dal virus segnalate nell'ultimo bollettino diffuso dalla Asl di Latina. Un uomo conosciuto e benvoluto per via del grande impegno che sempre aveva saputo mettere a disposizione per il bene della sua comunità. Da diversi anni, infatti, Cipriani ricopriva la carica di presidente del comitato di gestione del Centro Anziani di Sezze e, proprio fra le mura del centro sociale Ubaldo Calabresi, si era fatto conoscere dai concittadini come l'uomo generoso e cordiale a cui in tantissimi, sui social, hanno voluto dedicare un ultimo saluto.A comunicare la morte del 73enne è stato suo figlio, Edoardo, che, attraverso un commovente post Facebook, lo ha ricordato come un esempio di lealtà e coraggio per tante persone. Tra i tanti, anche Enzo Eramo, il presidente del consiglio comunale, appresa la notizia, ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per la scomparsa dell'amato concittadino.Ci sono notizie che ti gelano, ti schiacciano - ha scritto il consigliere Dem su Facebook - Solo 20 giorni fa Giampiero mi aveva chiamato e ci eravamo visti per dei lavori al centro anziani Calabresi, lui del centro era appassionato e attivissimo presidente. Oggi ho letto della sua scomparsa per Covid, una morte che segna tutta la comunità di Sezze. A nome personale e del Consiglio comunale esprimo la vicinanza alla famiglia. La comunità perde un uomo generoso - conclude il post - una volta si sarebbe detto un galantuomo.Poco dopo è arrivato anche il messaggio del primo cittadino, Sergio Di Raimo, che, a nome dell'amministrazione comunale, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia Cipriani: Giampiero da diverso tempo collaborava con l'Ente svolgendo nel migliore dei modi il ruolo di Presidente del Centro Sociale Calabresi e proprio per questo i contatti erano continui, cordiali e sinceri - ha detto il sindaco - Perdiamo una grande, bella persona, perdiamo un amico.Tanta era la passione per la piccola comunità di anziani che rappresentava, che il 73enne, solo pochi mesi fa, aveva deciso di avviare una protesta pacifica per chiedere la riapertura del centro Calabresi, chiuso da marzo a causa della pandemia. Lo scorso 31 agosto si era infatti appellato a tutte le istituzioni per avere risposte in merito a quando sarebbe stato possibile tornare a riunirsi in sicurezza. Purtroppo, i cancelli del Calabresi sono ancora chiusi, quel che è certo è che, in ogni caso, quando il centro riaprirà non sarà la stessa cosa senza di lui.Francesca Leonoro