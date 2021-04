7 Aprile 2021

IN COMMISSIONE

Ufficializzata dal Governo la proroga per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte dei Comuni, ma ancora nulla è giunto sui ristori, che le amministrazioni attendono per porre rimedio a conti pubblici sempre più in rosso a causa anche della pandemia. Sono alcuni dei temi principali, toccati ieri dall'assessore al Bilancio del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, nel corso della seduta della commissione al ramo, in cui è stato presentato ai consiglieri il Bilancio di previsione 2021, approvato dalla giunta comunale venerdì scorso.

Intanto, i tempi: il Governo ha concesso la proroga richiesta dall'Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) per l'approvazione al 30 aprile. Un solo mese, quindi, rispetto alla scadenza originaria del 31 marzo. Il collegio dei revisori dei conti ha dieci giorni di tempo per esprimere il parere sul Bilancio, da quando ha ricevuto il documento, ovvero da venerdì scorso: entro martedì prossimo quindi, il parere sarà disponibile. A quel punto scatteranno le scadenze per le presentazioni degli emendamenti al Bilancio, anch'essi da sottoporre ai revisori. La sessione di Consiglio dedicata all'approvazione potrebbe quindi aprirsi a ridosso della fine del mese e della scadenza.

«UN QUADRO DIFFICILE»

Proietti lo ha definito ieri «un Bilancio in un quadro di difficoltà». In particolare, davanti ai commissari, si è soffermato su un esempio pratico: «Se nel 2020 le spese per titolo 1 e titolo 2 (spese correnti e spese ni conto capitale, ovvero per investimenti, ndr) si equivalevano, oggi nel dramma che la città e il Paese stanno vivendo per la crisi, le spese per investimenti si riducono a circa 65 milioni di euro, per lasciare spazio alla spesa corrente, quasi 150 milioni di euro, onde dare risposte adeguate ai servizi. Si tratta di un documento ristretto solo su fondi di bilancio, cercando di mantenere tutto quello che era in essere, in particolare, abbiamo mantenuto il milione di euro in più per i servizi sociali, che era stato previsto già un anno fa». Fatta questa premessa, Proietti è tornato sui numeri, in particolare le minori entrate, che sono aggravate dagli accantonamenti di legge: 3 milioni di euro in meno di entrate, 4 milioni di euro in meno di mancati ristori, 5 milioni di euro di accantonamenti richiesti, per un totale di 12 milioni di euro in meno rispetto al Bilancio 2020. «Abbiamo una forte riduzione sulle previsioni di entrata: ad esempio, il canone patrimoniale, che ha preso il posto di Tosap e Icp, esonerato fino al 30 giugno; un anno fa la previsione era di 4,4 milioni di euro, oggi è di 2,7 milioni. Aspettiamo un adeguato ristoro dal Governo, ma ancora nulla è definito». Non è tutto: «Un anno fa il Governo aveva fermato il pagamento della quota capitale dei mutui; oggi va pagata, e sono 3,8 milioni di euro». Come si sono recuperati quindi i fondi? «Con tagli non lineari: a ogni capitolo di spesa si è lasciato solo quello che effettivamente è stato impegnato e speso negli ultimi tre anni recuperando circa 2 milioni di euro». L'assessore si è quindi soffermato sull'acquisto della sede della Banca d'Italia, per il quale da quest'anno scatterà il pagamento delle prime rate: «I 3 milioni di euro (cifra totale, ndr), sono un investimento per salvaguardare una struttura storica, che sarà messa a disposizione della città e rivalutarla con una revisione del centro storico. Lo finanzieremo con il risparmio dell'affitto del Pegasol da cui usciremo».

An.Ap.

