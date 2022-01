Domenica 2 Gennaio 2022, 05:01

LA CERIMONIA

Il vescovo di Latina, Mariano Crociata, ha presieduto la Messa per gli amministratori pubblici e i rappresentanti delle parti sociali in occasione della cinquantacinquesima giornata mondiale della Pace. Al termine, monsignor Crociata ha consegnato alle autorità intervenute la copia del messaggio di Papa Francesco proprio per la giornata mondiale della pace

Per quanto riguarda il territorio della diocesi il vescovo si è soffermato sull'importanza di «promuovere e rafforzare l'alleanza tra istituzioni e cittadini, e soprattutto tra le generazioni, con un desiderio profondo e amorevole di avviare ad un futuro, pieno non di dubbio e incertezza ma di speranza, i bambini, i ragazzi e i giovani che stiamo crescendo». Per il vescovo: «La cosa più difficile sta nel trovare la tensione ideale, la giusta temperatura morale per guardare in avanti con senso di progettualità e visione di futuro. Il drammatico calo della natalità che il nostro Paese, insieme ad altri in Europa, sta soffrendo è un segno inequivocabile di paura del futuro. La nostra città sembra rappresentare in questo senso una piccola eccezione, poiché conosce un livello più alto della media quanto a nascite, ma si tratta di una potenzialità che va coltivata e promossa. In questo senso, a proposito di architettura e artigianato della pace', dobbiamo intendere bene che l'alleanza tra le generazioni ha bisogno dell'alleanza delle istituzioni e dei cittadini, ha bisogno di misure strutturali e di cura dei rapporti personali». Nel corso dell'omelia monsignor Crociata ha sottolineato «il senso della proposta cristiana per la vita che le nostre comunità parrocchiali offrono a bambini, ragazzi e giovani. Il nostro compito non è costringerli o, peggio, plagiarli, ma offrire loro una prospettiva con cui confrontarsi e rispetto alla quale scegliere, eventualmente anche prendendone le distanze. Se non hanno nessuna proposta, non sapranno mai cosa scegliere. Il dramma è che non raramente nelle famiglie non trovano né la proposta cristiana né il suo contrario, con il risultato di vedere crescere ragazzi e giovani disorientati, senza visione e senza futuro, deboli e in balia di qualsiasi vento. Il loro destino è il nichilismo, appunto, la percezione depressa e depressiva che non c'è niente per cui valga la pena di vivere; perciò, la vita la si può buttare via dietro l'una o l'altra dipendenza o fatuo miraggio».

Il discorso completo

su IlMessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA