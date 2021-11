Domenica 7 Novembre 2021, 05:03

APRILIA

Non accennano a risolversi i disagi alla Asl di Aprilia per quanto riguarda la carenza di medici di base, le lunghe liste di attesa e i servizi sanitari sono in sofferenza. Insomma per ora quanto annunciato quando si inaugurò la Casa della Salute di via Giustiniano è stato disatteso. Di fatto i soldi spesi per apporre qualche modifica alla struttura non hanno portato risultati utili alla comunità. Le carenza della Asl di Aprilia sono denunciate da mesi dal Tribunale per i Diritti del Malato che ora chiede un incontro urgente alla direttrice della Asl di Latina Silvia Cavalli: «Abbiamo inviato già due pec - spiega il coordinatore Claudio Frollano - ma non abbiamo ottenuto alcuna risposta, intanto le carenze della nostra Asl si sono trasformate in emergenza. Sulla base dei dati ufficiali ad Aprilia la popolazione residente supera le 74.000 unità. - Spiega il Tdm - scorporando i giovani (fino a 14 anni) i residente adulti che devono essere iscritti ad un medico di medicina generale sono circa 61.000. Purtroppo, a causa di alcuni pensionamenti dei medici di base sono stati saturati i posti disponibili con i medici in servizio che possono assistere sino ad un massimo di 1500 più 75 per ricongiungimento famigliare. Ad oggi la città di Aprilia può contare solo su 40 medici, mentre ne necessiterebbero 45. Questo significa che ad oggi oltre 2000 cittadini Apriliani senza medico saranno costretti a iscriversi nelle liste dei medici di Cisterna che hanno ancora capienza. Un'assurdità. A questo si aggiungono poi le lunghe liste d'attesa per le prestazioni difficili da smaltire, gli accessi superflui al pronto soccorso per cure che potrebbero essere erogate direttamente presso la Casa della Salute. Difficile anche la situazione dei malati oncologici che vengono assistiti in regime di emergenza. La dottoressa Cavalli dovrebbe quindi rispondere alle nostre istanze, riceverci e trovare insieme alla comunità una soluzione immediata a tutto ciò». L'unica certezza dunque, in materia di sanità, ad Aprilia resta il ricorso al privato. Mentre il pubblico si svuota di servizi, professionisti e accessi, il privato gongola aumentanti i profitti sulla salute. «Abbiamo di fronte una direzione generale della nostra ASL sorda e muta, - conclude Claudio Frollano del Tribunale per i diritti del Malato e Cittadinanzattiva».

