È stata firmata dal commissario straordinario del Comune e dall'ex Ipab Ss. Annunziata la convenzione che trasferisce al patrimonio comunale il teatro Remigio Paone, chiuso da circa due anni per inagibilità e lavori di manutenzione scaturiti da infiltrazioni di acqua piovana e dal crollo del palco. Giunge dunque a conclusione un iter iniziato nel 2016 e poi proseguito nel 2019 e quindi nel maggio 2020 con delibere di giunta riguardanti l'attivazione della procedura di verifica della fattibilità per l'acquisizione dell'immobile. Con una determinazione del 29 settembre 2020 venne infatti approvato l'atto aggiuntivo al protocollo d'intesa per l'attività di valutazione immobiliare del teatro e assunto l'impegno di spesa per la sottoscrizione dello stesso. La perizia estimativa redatta dall'Agenzia delle Entrate per un importo di un milione e 240mila euro fu trasmessa il 16 dicembre 2020 al Comune, dando quindi il via ad una serie di incontri tra i vertici e i dirigenti degli uffici comunali e dell'ex Ipab, avvenuti nel gennaio e nel marzo 2021.

Ok all'utilizzo futuro e alla gestione dell'immobile di via Sarinola che necessitava comunque di lavori realizzati, secondo accordi, a cura e spese dello stesso Comune. Ora, finalmente, la firma della convenzione tra il Comune e l'ex Ipab per portare a compimento «il percorso, già avviato in precedenza, volto al potenziamento dell'offerta culturale in tutte le sue espressioni quale elemento fondamentale per un'ampia crescita sociale mediante l'utilizzo senza soluzione di continuità dell'immobile denominato teatro Remigio Paone, formalizzando altresì l'opzione e acquisirne la piena e totale disponibilità». La convezione approvata per la cessione del teatro prevede l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio di previsione 2021-2023, al capitolo 75002. Per tutto il periodo della chiusura del teatro Remigio Paone l'offerta culturale, e più specificamente teatrale, è stata assicurata dal teatro Iqpab di via Rubino, appositamente adeguato e ceduto in gestione dalla parrocchia del Carmine al teatro Bertolt Brecht, che ha potuto svolgervi alcune rappresentazioni poi interrotte dall'inizio della pandemia.

