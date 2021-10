Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:02

Passata la notte dei festeggiamenti, dopo il successo ottenuto a Priverno con la riconferma di Anna Maria Bilancia, che ha ottenuto 4.858 voti rispetto ai 3.218 presi dall'avversario Ernesto Cesere Desideri, un pesante scarto di ben 1.640 voti. Troppi e inaspettati, tanto più che le liste erano appena due rispetto alle cinque della tornata del 2016.

Per conoscere le preferenze è stato necessario aspettare fino alle 23, alle soglie dunque della notte. I consiglieri comunale erano pronti già da ieri a insediarsi dopo la proclamazione ufficiale, come peraltro auspicato dalla Bilancia nel bel mezzo della festa presso l'ufficio elettorale. Raggianti gli eletti, soprattutto della maggioranza, dalla minoranza il silenzio assoluto, se non il rammarico di aver perduto una competizione a cui credevano per l'entusiasmo e la sicurezza che hanno messo in campo. Il verdetto è stato favorevole alla Bilancia, nonostante che ben oltre 3.000 elettori non siano andati a votare. La sindaca può contare ancora una volta sulla presenza nel consiglio comunale dell'assessora regionale Enrica Onorati, la quale ha riportato un successone con 1.076 preferenze superando tutti gli altri candidati delle due liste. Priverno Lista Bilancia Ancora per Priverno (maggioranza): 1) Enrica Onorati (voti 1.076), 2) Luigina Vellucci (975), 3) Antonio Ines (885), 4) Giulio Federici (806), 5) Sonia Quattrociocche (619), 6) Yuri Musilli (327), 7) Roberto Antonini (316), 8) Alessandro Di Giorgio (316), 9) Vincenzo Rossi (312), 10) Loretta Cardarelli (302), 11) Emilio Rossi (258), prima dei non eletti Dina Carpentieri (255).

Lista Desideri Agenda per Priverno (minoranza): 1) Ernesto Cesere Desideri (voti 3.218), 2) Antonio Di Giorgio (577), 3) Rosie Fania (556), 4) Domenico Pucci (406), 5) Antonietta Bianchi (336), primo dei non eletti Virgilio Dell'Unto (316).

