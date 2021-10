Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

SPERLONGA

Il sindaco di Sperlonga Armando Cusani ha ufficializzato la squadra di governo. In Giunta Lorena Cogodda (Sussidiarietà circolare, welfare di comunità e innovazione sociale, relazioni distretto Lt4), anche vicesindaco; Claudia La Rocca (Affari generali, organizzazione interna e personale, servizi al cittadino, parità di genere, funzioni intercomunali); Mario Brancaleone (Programmazione economica e finanziaria, sviluppo ecosostenibile, attività produttive, green new deal) e Luigi Mattioli (Transizione ecologica, ambiente e territorio, insediamenti urbani, infrastrutture sociali, impianti, tutela del suolo, ciclo delle acque, efficientamento energetico).

I consiglieri delegati sono Lucio Faiola (Tutela mare e costa, demanio marittimo, lacuale e valorizzazione laghi), Aldo Farina (Polizia locale), Massimo Giovannangelo (Diritti cittadino e trasparenza Pa), Luciano Magliozzi (Programmi e risorse Ue, Stato e Regione, opere strategiche, formazione per qualità e innovazione nei servizi pubblici e privati) e Giorgio Vaccaro (Sport, associazionismo sportivo, cura e tutela arredo urbano e luoghi di socializzazione). Ben 23, i delegati esterni: Paola Caporiccio (Politiche e relazioni con organizzazione scolastica); Maria Concetta Carbone (Orientamento al lavoro, valorizzazione Pmi, tutela animali); Miriam Ciorra (Disabilità); Marcello Conte (Politiche giovanili); Irene Chinappi (Comunicazione istituzionale); Stefano D'Arcangelo (Beni comuni e promozione culturale, rapporti organi comunali e istituzioni); Fernando D'Arcangelo (Grandi eventi e coordinamento manifestazioni turistiche); Massimo De Simone (Tutela attiva persone); Marisa De Spagnolis (Beni archeologici); Alessandro De Parolis (Manutenzione patrimonio culturale); Matteo De Parolis (Approdo turistico e relazioni Porto srl); Gerardo De Vito (Ciclo rifiuti e relazioni Energie comuni); Eugenio Faiola (Tutela salute e università); Anna Ilario (Valorizzazione e promozione associazioni e tradizioni locali); Simone Mati (Protezione civile e sicurezza sociale); Salvatore Petronio (Mobilità sostenibile e ciclopedonale); Annalisa Radice (Politiche benessere sociale, gemellaggi, premio Grotta di Tiberio); Luca Rizzi (Valorizzazione aree rurali); Mirko Rosato (Relazioni organismi mondo produttivo); Mario Spagnardi (Politiche casa, efficienza servizi pubblici, cura e promozione aree verdi); Sandra Sperduto (Digitalizzazione Pa e promozione immagine web); Celeste Farina (Centro storico) e Nicola Talano (Politiche agricoltura, valorizzazione biodiversità, enogastronomia e agriturismo).

M.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA