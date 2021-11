Martedì 2 Novembre 2021, 05:02

«La rinascita di Sezze partirà dal cimitero». Non un gioco dissacrante di parole, ma un impegno civico che il sindaco Lidano Lucidi si è assunto di fronte alla comunità setina, profondamente colpita dallo scandalo emerso a marzo di quest'anno nel luogo di eterno riposo. Oggi, nella giornata in cui si celebra la commemorazione dei defunti, il primo cittadino neo eletto parteciperà in mattinata alla santa messa e in serata alla fiaccolata organizzata dalla Confraternita della Buona Morte. Un doppio appuntamento religioso che potrebbe segnare la soglia di un nuovo percorso. «Dobbiamo ristabilire quel clima di fiducia nelle istituzioni che da un po' di tempo si è perso ha commentato ieri sera Lucidi anticipando la sua presenza di oggi alle celebrazioni in calendario Ho posto la questione del cimitero tra le priorità dell'azione amministrativa che inizieremo ad affrontare a partire da venerdì, quando avrà luogo l'insediamento degli eletti. La Magistratura farà il suo corso rispetto alle illegalità contestate ma a noi spetta assicurare una gestione sana del cimitero. I servizi sono attualmente affidati alla municipalizzata del Comune, la Spl Sezze Spa, che con contratti in scadenza costituisce la seconda priorità dell'azione amministrativa. C'è poi la questione del nuovo regolamento dei servizi mortuari. Il cimitero va affrontato nella sua complessità per risolvere problemi stratificati nel corso di decenni. Mi auguro che l'opposizione dia il suo apporto. Il cimitero è un bene comune e come tale va condiviso anche con le minoranze. Credo che Sezze possa ripartire proprio da qui».

La santa messa sarà celebrata questa mattina alle 11 mentre alle 20 la Confraternita della Buona Morte riproporrà la via Crucis all'interno del camposanto con una suggestiva fiaccolata. Si tratta di un'iniziativa, quest'ultima, che affonda le sue radici nella storia. La tradizionale processione - ha spiegato il priore Gianluca Ciarlo - si era persa con gli eventi bellici. La sede della Confraternita era anticamente la chiesa collegiata dedicata ai santi Sebastiano e Rocco che fu distrutta da un bombardamento nel 1944. Soltanto dopo anni, quando la Confraternita trovò ospitalità nella chiesa di Sant'Anna, le attività a poco a poco furono ripristinate. La via Crucis con fiaccolata notturna all'interno del cimitero la svolgiamo dal 2016. In precedenza veniva organizzata alle 14, con percorso dalla chiesa di San Pietro fino al cimitero. Ma poi per evitare problemi di viabilità si è deciso di fare tutto all'interno del cimitero. Questa sera il raduno è alle 20 all'ingresso del camposanto e terminerà alla stazione della chiesa annessa. I confratelli della Buona Morte indosseranno il saio nero con cappuccio, mentre i fedeli con torce in mano potranno seguire in corteo il percorso prestabilito. Nelle presedenti edizioni la comunità setina ha risposto in gran numero a questo evento. Cosa stanno a significare le fiaccole all'interno del cimitero? Portare la luce ai defunti, ha risposto il priore della Confraternita, sottolineando l'invocazione che il morto sia guidato dalla luce di Dio verso la salvezza eterna.

