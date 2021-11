Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:02

LA STORIA

«Mi sono sentita ascoltata e soprattutto non sola». «Mi ha fatto piacere ricevere la telefonata della Asl per sapere come stavo dopo la terza dose di vaccino contro il Covid». Sono alcune testimonianze di pazienti estremamente fragili ai quali è stata inoculata la dose booster di vaccino anticovid e che sono stati contattati dalla Asl di Latina con una chiamata realizzata da un professionista sanitario per conoscere le condizioni di salute del paziente ed eventuali reazioni avverse. Non sono però semplici telefonate informative, i dati raccolti, infatti, rientreranno in un'indagine studio che la Asl di Latina sta strutturando per presentare poi i dati sulle riviste scientifiche di settore.

«E' una procedura che abbiamo già attuato nella prima fase, con le prime e seconde dosi di vaccino anticovid per i pazienti estremamente fragili spiega il direttore sanitario del Goretti Sergio Parrocchia - Già durante questo ciclo infatti, abbiamo affiancato un servizio di indagine per l'utenza con verifica degli eventuali effetti collaterali. Nella prima fase si è trattato di risposte che i pazienti hanno dato su un questionario cartaceo che abbiamo fornito al momento della seconda dose, anche in quel caso i primi risultati sono stati analizzati e devo dire che la qualità percepita è stata sempre molto elevata. Sentore che emerge anche in questo contesto. Attualmente stiamo contattando quei pazienti inseriti nella prima categoria di superfragili dal Ministero della Salute - dunque oncologici, dializzati, ematologici e trapiantati, ovvero coloro che rientravano nella prima tranche di vaccinazioni dopo gli 80enni e questa soddisfazione di essere chiamati e sentirsi presi in carico è stata espressa anche a noi. I pazienti si sono sentiti seguiti. Una forma di attenzione non scontata», spiega Parrocchia.

Le risposte fornite verranno poi elaborate e pubblicate, come accaduto con i dati preliminari presentati in un congresso nazionale. Al momento sono stati raccolti telefonicamente oltre 400 questionari e la campagna di vaccinazione sta andando avanti spedita. Ma quali sono i primissimi risultati? «Le domande vertono principalmente su eventuali reazioni avverse e sono davvero molto sporadiche, anche nelle categorie degli estremamente vulnerabili» e certamente questo è un buon segno perché certifica quanto sia importante la vaccinazione contro il Covid soprattutto in quelle persone che avrebbero un rischio maggiore contraendo il virus.

«È molto importante per noi conoscere proprio questo risultato», dice Parrocchia, entreranno nelle ricerche della comunità scientifica e saranno poi forniti anche ai medici della struttura sanitaria locale che hanno in cura questi pazienti. Un'attenzione questa che dunque ha alzato molto l'asticella della soddisfazione nei pazienti: «In un periodo come questo conclude il direttore sanitario del Goretti anche queste piccole forme di attenzione sono importanti perché fanno sentire le persone, soprattutto quelle più fragili, meno sole. Il poter dire al nostro incaricato se il vaccino ha provocato reazioni avverse, o anche togliersi un dubbio, significa essere presenti e portare la qualità del servizio che forniamo a un livello maggiore».

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA