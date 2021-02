IL PROGETTO

Per i suoi contenuti storici e ideali, ma anche e soprattutto per la capacità di influire positivamente nella vita della comunità, il recupero della struttura dell'ex carcere borbonico di Santo Stefano è stato definito un progetto esemplare. Ed è in questa direzione che va inquadrato il lavoro che la commissaria straordinaria Silvia Costa sta svolgendo nell'ottica della condivisione e partecipazione. Ieri infatti il progetto strategico di Ventotene è stato presentato agli operatori economici nel corso di un workshop in remoto. Alla presenza del sindaco Gerardo Santomauro, che nei saluti iniziali ha voluto ancora una volta sottolineare l'importanza del mantenimento del finanziamento del Cipe da 70 milioni di euro e del rilancio del progetto attraverso la nomina del commissario straordinario, l'onorevole Costa ha illustrato le immagini dei lavori di somma urgenza già effettuati presso l'antica struttura carceraria. La commissaria ha anche rinnovato l'ordine del puntualissimo cronoprogramma che vede in dirittura di arrivo le conclusioni degli iter per la messa in sicurezza dell'intero isolotto di Santo Stefano e per il progetto dell'approdo. La scadenza per lo studio di fattibilità puntuale è giugno, quando saranno predisposti i bandi di concorso internazionale per la progettazione definitiva. Ieri, alla presentazione pubblica del piano strategico il cui soggetto attuatore è Invitalia, è intervenuto anche l'assessore regionale allo Sviluppo economico Paolo Orneli, per la proposta di un Laboratorio di innovazione predisposto da Lazio Innova per affiancare, rafforzare e valorizzare le risorse della comunità locale. Il delegato della Regione Lazio, che come è noto parteciperà al maxi progetto di recupero dell'ex carcere borbonico con propri fondi oltre a quelli finanziati da Cipe, ha spiegato lo strumento del Laboratorio di Innovazione a disposizione dei soggetti interessati e del Comune «per i bisogni legati al riposizionamento competitivo dell'ecosistema». Sullo stesso argomento è intervenuto anche Maurizio Andolfi, di Lazio Innova Latina. «Gli interventi di recupero dell'ex carcere di Santo Stefano ha detto potranno stimolare non solo una maggiore presenza turistica, ma anche lo sviluppo di un sistema di ospitalità legato alle attività di studio e ricerca. L'aumento delle presenze fa crescere la domanda di prodotti e servizi non necessariamente turistici. Per questa ragione sarà fondamentale una risposta adeguata a questi bisogni. Le proposte e gli operatori e attori del territorio, nonché le eventuali nuove iniziative imprenditoriali, dovranno rispondere ai nuovi bisogni in maniera innovativa, ottimizzando e valorizzando le azioni di integrazione e di partecipazione già in atto» Il progetto Ventotene-Santo Stefano per il recupero dell'ex carcere borbonico è già in prima posizione tra i candidati dell'Italia al riconoscimento di Marchio del Patrimonio Europeo. Europa e temi ambientali e di sostenibilità ambientale restano al centro di una grande intuizione culturale dei passati governi e che certamente il nuovo governo continuerà a sostenere.

Rita Cammarone

