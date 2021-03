5 Marzo 2021

«Ci tengo a sottolineare che il ruolo della prefettura è di raccordo, di catalizzatore ha detto il prefetto Maurizio Falco, nella conferenza stampa di ieri mattina L'intento è quello di creare una cabina di regia per il monitoraggio delle criticità e dei lavori sulle strade della provincia. Oggi siamo qui con Anas e Polizia stradale, che sono le amministrazioni principalmente coinvolte, ma domani ci saranno i sindaci delle varie città attraversate dalle strade statali e i diversi enti che saranno mano a mano coinvolti dai lavori. Non ci sarà frammentazione delle responsabilità, ma l'impegno di tutta una rete: non ha senso puntarsi il dito a vicenda quando qualcosa non va: bisogna cooperare, perché per il cittadino siamo lo Stato e dello Stato deve sentire sempre vicina la presenza».

«Sono molto contento ha proseguito Falco che questo metodo di lavoro sia stato condiviso da tutti: il confronto e il monitoraggio permanente renderanno la giusta visione d'insieme e spingeranno all'azione in modo coordinato i vari enti della provincia. Naturalmente il tutto sarà comunicato a dovere: il tipo di lavori, la durata, i tratti interessati e la viabilità alternativa; in questo contesto ovviamente servirà anche la pazienza da parte degli utenti, soprattutto per quel riguarda le zone più difficili. Il risultato premierà gli sforzi».

Il metodo del confronto e della condivisione di intenti è quello che il prefetto Falco ha intenzione di impostare in tutti gli ambiti: ad esempio l'otto marzo sarà la volta del sud pontino, con un incontro che si terrà con l'autorità portuale e con i comuni di Gaeta e Formia. Il prefetto, per quanto riguarda i lavori sulle strade pontine, ha voluto anche puntare un faro sulla legalità: «Oltre agli enti locali ha concluso saranno coinvolte tutte le forze dell'ordine della provincia. Non solo perché le varie arterie siano monitorate a dovere quando saranno aperti i cantieri, ma anche perché di fronte a lavori così imponenti sia prevenuto ogni eventuale tentativo di infiltrazione».

