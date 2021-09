Sabato 25 Settembre 2021, 05:01

LA CAMERA ARDENTE

La famiglia dell'Arma dei carabinieri ha reso omaggio al maresciallo Ugo Scotti, 49 anni, comandante della stazione di Cori, annegato mercoledì pomeriggio nel mare del Cilento, durante una vacanza. Nella camera ardente allestita nella cappella del cimitero di Cisterna, ognuno di loro non si è sottratto a ricordarne lo spessore umano e professionale. «Ci sono tutte le articolazioni che compongono il reparto di Aprilia ha detto il comandante del reparto territoriale di Aprilia, tenente colonnello Paolo Guida con le quali Ugo era impegnato. Faceva parte di una famiglia più grande e siamo qui per salutarlo, per ringraziarlo, rendendo onore a lui e alla sua famiglia che ha dovuto vivere anche delle sue assenze. Ugo era molto impegnato con la sua famiglia professionale per dare fondo alla sua vocazione di servizio per la comunità dove viveva, quale estensione dei cittadini e di tutto lo Stato». «Lo conoscevo da un anno il capitano Nicola Parente dello stesso reparto e in così poco tempo ha dato prova del suo spessore, delle sue capacità professionali, personali e umane. Perdiamo un pezzo importante di noi». Ad attendere l'arrivo del comandante provinciale Lorenzo D'Aloia non potevano mancare i due comandanti della stazione di Cisterna, luogotenenti Tommaso Cipolla e Giovanni Santoro. «Provo un profondo dolore ha detto Cipolla - oggi è un giorno tristissimo, non dovevamo stare qui a piangere un uomo esemplare, fiero della divisa che indossava. Quando è arrivato era un ragazzino, alle prime armi fino a diventare comando. Un uomo brillante sul lavoro e nell'animo». D'Aloia appena arrivato, prima di entrare nella cappella ha abbracciato l'ex comandante Santoro, che giovedì è andato a Palinuro per stare accanto ai famigliari di Scotti, scoppiato in un pianto a dirotto: «Era il fratello che non avevo ha detto era mio fratello». Dentro si è di nuovo stretto in un abbraccio con i 7 militari della stazione di Cori. Il subcommissario prefettizio del Comune di Cisterna, Marialanda Ippolito, in nome della comunità di Cisterna ha espresso il suo cordoglio. «Un servitore dello Stato. Quando c'è una famiglia che offre la vita del proprio figlio allo Stato ha detto il prefetto Maurizio Falco non possiamo che rimanere in silenzio, le parole sono inutili, però la presenza anche silenziosa è una testimonianza che può servire a lenire questa enorme ferita che non rimarginerà mai. La nostra sicurezza e tranquillità passa per persone coraggiose, come il maresciallo Scotti, che tutti i giorni lanciano il cuore oltre l'ostacolo. Grazie a loro godiamo della sicurezza e della tranquillità, e sembra che ce ne possiamo quasi scordare. Poi arrivano questi momenti drammatici e ci rendiamo conto di quanto sono preziose figure come il maresciallo Scotti. E' andato via uno dei più fieri rappresentanti dello Stato e noi dobbiamo fare in modo che tutti quanti possiamo portare avanti il suo esempio. Le istituzioni saranno vicine ai suoi cari, non lo dimenticheremo».

