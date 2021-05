22 Maggio 2021

I DATI

Quasi l'80% di raccolta differenziata e solo il 22,7% di secco non riciclabile. Sono questi i risultati di due mesi di raccolta porta a porta nei quartieri di Latina Scalo e nei borghi Piave, San Michele e Faiti. In particolare, la raccolta differenziata porta a porta, dal 15 marzo, giorno in cui è stata attivata, ha raggiunto il 77,3% mentre il secco non riciclabile è ridotto al 22,7%. La parte differenziata è composta al 30,7% di umido, 8,2% di vetro, 9,7% di carta, 12,7% di plastica e multimateriale, 16% di altre componenti riciclabili.

Prima dell'avvio del porta a porta, invece, ovvero fino al 15 marzo, il secco non riciclabile era al 70%, l'umido al 10,7%, la carta al 5,5%, il vetro allo 0,5%, plastica e multimateriale all'8%, altre frazioni al 5,2%. Dati illustrati ieri, in una conferenza stampa online dei vertici dell'amministrazione comunale di Latina e dell'Azienda per i beni comuni (Abc): se il sindaco Damiano Coletta ha voluto ringraziare per il risultato i cittadini, l'azienda, i settori comunali impegnati, definendo il porta a porta «una metodica che porterà sviluppo, igiene, efficacia», l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini ha osservato come «arrivare oltre il 77% in due mesi è una cifra lusinghiera che dimostra quanto il territorio fosse pronto a questo passaggio, che andrà anche a incidere sulla spesa, in quanto premierà chi meglio conferisce». «Il porta a porta è un sistema che costringe tutti a partecipare e innalzare l'indice della raccolta differenziata - ha osservato il direttore generale di Abc, Silvio Ascoli - mandare a smaltimento solo il 22% è un ottimo inizio. Bisogna comunque considerare che il mese di aprile è stato particolare, c'erano ancora molte attività chiuse».

«Il dato è superiore alle aspettative che avevamo, che erano intorno al 70% - ha aggiunto il presidente di Abc, Gustavo Giorgi - e questo ci fa ben sperare per il prossimo allargamento del porta a porta a tutto il resto della città: il 14 maggio è stata indetta la gara per il resto della popolazione, e a metà luglio partiremo in Q4-Q5 (Nuova Latina e Nascosa, ndr), un bacino di utenza di altri 40mila abitanti. Abc ha un potenziale importante, tireremo le linee in futuro, ma le prospettive per il ruolo che può ricoprire questa azienda per l'economia circolare e la green economy in città sono forti». Paolo Silingardi di Achab (azienda che si occupa della distribuzione dei kit del porta a porta), ha infine annunciato che «sono state distribuite anche mille compostiere, 100 in più del preventivato dal progetto, una distribuzione che proseguirà anche nelle prossime settimane».

Andrea Apruzzese

