Giuseppe Tomao, il presidente del consiglio comunale di Minturno dimessosi perché coinvolto nell'inchiesta della Concorsopoli dell'Asl di Latina, non sarà nella lista del Partito Democratico a sostegno della ricandidatura a sindaco di Gerardo Stefanelli. Dopo diverse riunioni, l'ultima con il commissario provinciale Matteo Mauri, la decisione è stata presa: per questioni morali non può essere ospitato nella lista. Ha prevalso la linea di Mauri ma anche di una certa parte del Pd locale. Un partito che però esce lacerato da questa situazione che avrà delle conseguenze anche nell'assetto della coalizione che sostiene il primo cittadino uscente. Infatti, è già iniziato il fuggi fuggi. Uno dei nomi che è sempre stato in lista, Patrizia Neri, per esempio, ha deciso di lasciare il partito e posizionarsi nella lista Minturno 2030 che fa capo direttamente a Stefanelli. Anche un altro nome, Libero Lombardi, ha dato forfait proprio per il Caso Tomao. Una pausa di riflessione l'hanno chiesta l'assessore all'ambiente Piernicandro D'Acunto, il consigliere comunale Francesco Sparagna mentre sono confermate le presente del segretario Franco Esposito e il capogruppo dimissionario Matteo Marcaccio.

In forse, l'attuale presidente del consiglio comunale Paola Graziano e l'assessore alla cultura Mimma Nuzzo. Le altre liste della coalizione, Minturno 2030, Città Futura, Insieme per Minturno e Idee e Legalità sono già chiuse e si attendeva il nodo del Pd per poterle presentare. Di certo c'è che Tomao non potrà presentarsi con una di queste per due motivi: da un lato il Pd non la prenderebbe benissimo e potrebbe uscire dalla coalizione, dall'altro perché con i suoi oltre 450 voti tale candidatura è molto ingombrante e causerebbe la rinuncia da parte di altri componenti. Insomma, sembra proprio che Tomao sarà il grande assente di queste elezioni. Da parte sua, il sindaco Stefanelli ha voluto restare fuori dalla polemica tutta interna del Partito Democratico. Ora che la situazione è più definita, almeno così sembra, si potrà concentrare direttamente sulla campagna elettorale che lo vedrà battersi con due sfidanti molto agguerriti: l'avvocato Pino D'Amici, esponente di Fratelli d'Italia, e il consigliere comunale della Lega Massimo Moni.

