24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







SEZZE

Tante dimissioni, inutili. Per voltare pagina a Sezze, dopo lo scandalo del cimitero, è necessario attendere i tempi tecnici che il sindaco Sergio Di Raimo avrebbe voluto azzerare quando, ieri mattina, si è appellato ai consiglieri di maggioranza e opposizione invocando le loro dimissioni in blocco in luogo di venti giorni di incertezza aveva avvertito - e di pressioni politiche qualora si fosse limitato a lasciare da solo il palazzo municipale. Ma tant'è, nonostante il ricorso alle pec del protocollo dell'ente, le 11 dimissioni di altrettanti consiglieri che si sono contate prima e dopo quelle del sindaco sono risultate irregolari. Ieri sera la Prefettura di Latina ha riscontrato l'assenza della contemporaneità dei congedi finalizzati alla volontà politica di provocare lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Insomma sarebbe mancata la caratteristica delle dimissioni in blocco, la cui contestualità viene certificata davanti al segretario generale del Comune o da un notaio. Ma a Sezze si è proceduto in ordine sparso, senza badare alla forma richiamata dal sindaco, e neanche scegliere la canonica strada della sfiducia in aula. Dunque questa mattina non ci sarà alcun commissario prefettizio. Si seguirà la procedura prevista dall'articolo 53 del Tuel per le dimissioni del primo cittadino, che diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. Il Tuel all'articolo 141 indica tra le cause di scioglimento del Consiglio comunale la cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco. Nel caso di Sezze hanno precisato ieri sera dalla Prefettura le dimissioni dei consiglieri andrebbero considerate singolarmente. Motivo per cui in piazza delle Libertà è in corso un approfondimento per verificare se nei 20 giorni di attesa per l'efficacia delle dimissioni del sindaco in teoria sarebbe possibile la surroga dei consiglieri che si sono dimessi. Gli undici consiglieri che nell'arco della giornata di ieri si sono dimessi anticipando le mosse di Di Raimo ma anche inseguendole, pur non del tutto, sono: Mazia Di Pastina, Rita Palombi, Francesca Barbati, Giovanni Moraldo, Senibaldo Roscioli, Paolo Rizzo, Federica Fiorini, Eleonora Contento, Enzo Polidoro, Alessandro Ferrazzoli ed Enzo Eramo. A resistere al fascino delle dimissioni, dopo la profanazione del cimitero - che ieri è finita anche all'attenzione del presidente della Regione Lazio attraverso un'interrogazione a firma del capogruppo della Lega Angelo Tripodi - sono stati i consiglieri di opposizione Paride Martella e Serafino Di Pastina e degli ex consiglieri di maggioranza Giovanni Bernasconi, Ernesto Di Pastina e Mauro Calvano. «La maggioranza doveva prendere atto del fallimento politico di questa amministrazione e sfiduciare il sindaco» ha commentato Martella di Bianco Leone.

Rita Cammarone

