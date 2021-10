Martedì 26 Ottobre 2021, 05:02

SEZZE

Prima un incontro in Comune con il presidente della Spl Giovan Battista Rosella e poi un tour presso le sedi della municipalizzata di Sezze. Ieri il neo sindaco Lidano Lucidi si è concentrato sui nodi del gestore dei servizi comunali. Sotto la lente i conti e i contratti in essere e in scadenza. La Spl Sezze Spa per il primo cittadino è un'azienda da rilanciare attraverso metodologie manageriali e per questa ragione non è escluso a breve che la nuova amministrazione comunale possa cambiarne la guida.

«Non vogliamo prendere decisioni affrettate, ma stiamo lavorando anche a questa ipotesi ha affermato il sindaco Si va verso un cambio di passo. Ma chiarisco subito che la forma di governo, con un unico presidente, resterà la stessa. Il problema principale in questo momento è il rapporto debiti/crediti con il Comune che ha impedito di fare il bilancio consolidato. La situazione è delicata. Intanto procediamo alla ricognizione dei contratti. Il prossimo in scadenza è quello per la gestione del centro diurno».

Accompagnato da Fabio Ricci, uno dei responsabili della Spl Sezze Spa, Lucidi ieri si è presentato da sindaco presso gli uffici amministrativi allestiti momentaneamente presso la biblioteca. Una visita istituzionale, di presentazione e di conoscenza con il personale dipendente della municipalizzata. Il tour è proseguito nella sede del servizio scuolabus, poi ancora presso il centro diurno Tamantini, presso la Farmacia comunale. Ultima tappa è stata al centro raccolta rifiuti. «Ho voluto conoscere i dipendenti dell'azienda ha raccontato il sindaco - Per me è importante istaurare un rapporto aperto per una proficua collaborazione. Da parte dell'amministrazione ci sarà la massima attenzione verso l'azienda Spl, come sostenuto in campagna elettorale per una politica di rilancio ed efficienza. Questo significa che è importante la collaborazione da parte di tutti, dal primo all'ultimo. Tutti devono fare la loro parte». Sono diversi i servizi affidati nel tempo alla Spl Sezze Spa, si va dalla raccolta dei rifiuti ai servizi cimiteriali, dalla pubblica illuminazione al trasporto scolastico, dal supporto all'ufficio Tributi alla gestione del centro diurno e della farmacia. Già il commissario prefettizio Raffaele Bonanno aveva evidenziato con un proprio deliberato sulla Slp la necessità di dare corso a «opportune valutazioni, al fine di avere un compiuto quadro di insieme, in relazione alle scelte che dovranno essere assunte dall'Ente in merito agli affidamenti, con particolare riferimento alla possibilità di procedere alla loro conferma ovvero di seguire altre opzioni, facendo ricorso al libero mercato».

R.Cam.

