Domenica 14 Novembre 2021, 05:01

SEZZE

Ripartire insieme, in occasione del Natale. E' questo il primo passo della nuova amministrazione comunale di Sezze che si è insediata esattamente dieci giorni fa. Coerentemente con le linee programmatiche del governo cittadino guidato dal sindaco Lidano Lucidi, le festività di dicembre e gennaio saranno il primo test per sperimentare la metodologia della condivisione nel suo significato più ampio e per includere negli eventi culturali e commerciali tipici dei calendari natalizi anche la lotta alla povertà educativa, come prima risposta all'impegno assunto in campagna elettorale a non lasciare nessuno indietro.

IL PERCORSO

Il percorso di condivisione con tutti gli stakeholder, commercianti, associazioni e cittadini in genere, si articola secondo le intenzioni della nuova giunta comunale in due incontri pubblici: il primo si è tenuto due giorni fa all'auditorium di San Michele Arcangelo e il secondo previsto per domani il 15 novembre nella biblioteca di Sezze Scalo. Il doppio appuntamento, promosso anche attraverso il nuovo canale Telegram del Comune Sezzegram, è un invito da parte del sindaco neo eletto alla massima partecipazione per perfezionare ed arricchire, con una collaborazione attiva dei soggetti interessati, la programmazione istituzionale.

Così il primo cittadino Lucidi incontra, insieme alle assessore della sua giunta, il vice sindaco Michela Capuccilli con delega ai Servizi sociali e alla Cultura e Lola Fernandez con delega alle Attività produttive, «i commercianti, i rappresentanti delle associazioni culturali e di promozione turistica per l'organizzazione del Natale setino 2021».

I QUARTIERI

«Il programma, condiviso e partecipato, che tutti insieme andremo a realizzare ha spiegato Capuccilli coinvolgerà tutti i quartieri di Sezze». Oltre alla continuità della tradizione natalizia, nel programma troveranno spazio anche gli eventi previsti in un recente avviso pubblico per la realizzazione di un progetto per il contrasto alla povertà educativa, finanziato dallo Stato, tra le misure urgenti connesse all'emergenza Covid. L'avviso prevede al primo punto attività di aggregazione, di socializzazione e ricreative in favore delle bambine e dei bambini in età scolare da realizzarsi dal primo dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. «La proposta dell'amministrazione comunale, da arricchire con il processo di condivisione e partecipazione, non potrà prescindere dagli eventi tradizionali del Sasso di Capodanno e della Befana che scende dai tetti», ha aggiunto l'assessora Fernadez, sottolineando che «il Comune ha intenzione di installare quanto prima le tipiche luminarie natalizie».

Il Natale setino quest'anno, nelle intenzioni della nuova amministrazione, vuole rappresentare «un momento di rinascita, di ripartenza insieme», hanno chiarito Capuccilli e Fernadez. «Per questa ragione ha concluso l'assessora al commercio vogliamo promuovere gli acquisti natalizi a beneficio delle attività locali. Che lo shopping sia effettuato a Sezze in un'ottica di rinascita per tutti».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA