Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

SEZZE

C'è anche l'ex Monastero delle Clarisse tra i 12 nuovi siti che la Regione Lazio ha inserito nella rete delle dimore e dei giardini storici. Un importante riconoscimento per una delle strutture più antiche e affascinanti di Sezze che si va ad aggiungere agli oltre 170 luoghi, tra palazzi, ville, parchi, complessi architettonici e paesaggistici di enorme valore storico-artistico, accreditati nella Rete regionale. Con l'accreditamento alla Rete delle Dimore e dei Giardini storici del Lazio - ha spiegato il Presidente Zingaretti - questi luoghi straordinari potranno prendere parte alle tante azioni, attività e iniziative, tra cui i bandi per la concessione di contributi volti alla ristrutturazione e riqualificazione dei siti. Un'opportunità senza precedenti per il comune lepino, proprietario del Monastero, che avrà modo di restituire vita a un luogo che per troppo tempo è stato dimenticato. Già lo scorso anno, il Monastero, che si trova da quasi cinque secoli tra Via Cavour e Via Corradini, era stato inserito all'interno della campagna I luoghi del cuore del Fondo Ambiente Italiano. In quell'occasione, grazie agli oltre 8mila voti raggiunti, il Monastero si qualificò in 37esima posizione e il comune di Sezze riuscì ad aggiudicarsi circa 15mila euro da destinare alla valorizzazione della struttura. Un primo traguardo significativo ma comunque non sufficiente per mettere a punto l'imponente edificio composto da 3 piani, con circa 100 vani e 3 cortili interni.

È proprio per questo che il riconoscimento assegnato dalla Regione potrebbe rivelarsi fondamentale per completare le operazioni di sistemazione e ristrutturazione di uno dei luoghi più emblematici della storia del comune lepino. Il Monastero delle Clarisse di Sezze ha infatti una storia antichissima. La prima notizia della sua esistenza risale addirittura all'anno 1313. Nel 1556, come si apprende sul sito del Fai, sarebbe avvenuta invece la messa a punto dell'attuale monastero, grazie alle donazioni della nobile famiglia Normisini. Con la soppressione del 1870, le monache dovettero abbandonare il Monastero, dove fu loro possibile tornare solo dopo alcuni anni per vivere la vita regolare. Per secoli hanno avuto l'incarico di preparare le bambine del luogo alla prima comunione. Questa consuetudine ha avuto termine nel 1951, per decisione dell'allora Vescovo della città, monsignor Pizzoni. Il monastero ebbe un ruolo cruciale per la comunità setina anche durante agli anni della guerra, quando le monache si prodigarono per il bene della popolazione, accogliendo i giovani costretti a nascondersi per sfuggire ai continui rastrellamenti dei tedeschi. Oggi il monastero è un gigante addormentato che forse, grazie all'accreditamento della Regione, potrebbe risvegliarsi presto.

Francesca Leonoro

