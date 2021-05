9 Maggio 2021

FORMIA

Insieme con la sua famiglia era andato, nel primo pomeriggio di ieri, a fare una passeggiata, una sorta di picnic, nei pressi del laghetto di Penitro, nella frazione orientale di Formia. Improvvisamente ha visto affiorare da una delle sponde del lago il cadavere di un uomo a testa in giù. Testimone del macabro ritrovamento, avvenuto verso le 15, è stato uno dei residenti della zona, che ha immediatamente avvertito i carabinieri della Compagnia di Formia, sopraggiunti pochi minuti dopo in quella zona isolata a valle di Penitro insieme con una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gaeta. Sono subito iniziate le operazioni di recupero del corpo dell'uomo, che era quasi impigliato, con la testa riversa verso il basso, in un canneto poco distante dalla riva. Presumibilmente in acqua già da tre giorni, in avanzato stato di decomposizione. Non è stato possibile identificarlo subito. Non aveva documenti addosso. Solo indumenti modesti e un paio di scarponi da campagna ai piedi.

Un paio di ore dopo i carabinieri della Compagnia di Formia, coordinati dal capitano Michele Pascale, sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo ritrovato senza vita in acqua. Si tratta di un romeno di 47 anni, A.A., senza fissa dimora, da poche settimane arrivato nella zona di Penitro, dove aveva svolto qualche lavoro saltuario nelle campagne, dormendo dove capitava, anche in mezzo ai campi. E uno degli abitanti della frazione formiana, per il quale aveva fatto recentemente qualche lavoretto, lo ha riconosciuto. Non si sa molto di questo straniero ancora giovane, che vagabondava da una zona all'altra senza una dimora fissa. Gli inquirenti hanno scartato l'ipotesi delittuosa. Sul suo corpo non sono state riscontrate, ad un primo esame, tracce di violenza. Probabilmente si tratta di una disgrazia. Lo straniero potrebbe essere caduto, forse colto da malore, nel laghetto tre giorni fa, mentre si trovava, non si sa per quale motivo, in quella zona isolata di Penitro. Potrebbe essere scivolato vicino alla riva e poi trascinato dalla corrente nel canneto, rimanendovi impigliato. Nessuno ne aveva segnalato la scomparsa.

Il sostituto procuratore della Repubblica di Cassino, Roberto Nomi Bulgarini, titolare dell'inchiesta, ha comunque disposto una ricognizione cadaverica, cui potrebbe seguire l'esame autoptico sulla salma del 47enne rumeno, trasferita nel tardo pomeriggio presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo. Perché si trovava in quel punto del laghetto, una zona cui si accede con qualche difficoltà. E' possibile arrivare in auto sulla strada sovrastante e poi inoltrarsi per due-trecento metri a piedi nella vallata, in mezzo alla quale sorge il laghetto, tuttora allo stato selvaggio, per il quale era stato elaborato in passato un progetto di valorizzazione che però non è mai decollato.

Sandro Gionti

