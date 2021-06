Sabato 26 Giugno 2021, 05:01

SICUREZZA

Ulteriori carabinieri, poliziotti e finanzieri in arrivo in provincia di Latina, accelerata sul commissariato ad Aprilia, più telecamere a San Felice Circeo e Formia, attenzione alla movida sulle città del litorale pontino e alle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici. È la ricetta messa in campo dal ministero dell'Interno per garantire sicurezza in provincia di Latina, illustrata dal sottosegretario Carlo Sibilia a nome e per conto del ministro Luciana Lamorgese, rispondendo a una interrogazione presentata dai deputati Raffaele Trano, Renate Gebhard e Francesco Forciniti nella seduta della commissione Affari costituzionali. Per quanto riguarda il potenziamento di agenti e militari, il numero esatto sarà definito «nell'ambito di imminenti riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia», ha spiegato il sottosegretario. La novità più importante riguarda l'accelerazione sull'istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza presso il Comune di Aprilia. «Prefettura e Questura stanno cercando di stringere i tempi delle procedure tecnico-istitutive volte alla individuazione del luogo più idoneo dove collocare il presidio precisa l'onorevole Sibilia al momento sono oggetto di valutazione due diverse soluzioni: l'una riguardante la costruzione ex novo della struttura e l'altra l'utilizzazione di un complesso immobiliare già esistente all'interno del quale potrebbero essere unificati l'istituendo Commissariato e il distaccamento della Polizia stradale di Aprilia». Con l'arrivo dell'estate sarà intensificato il controllo nelle città del litorale pontino, soprattutto per arginare la movida violenta. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro in prefettura a Latina «con i Comuni rivieraschi della provincia e con l'assessorato regionale allo sviluppo economico, che si è impegnato a fornire un contributo in termini logistici e di risorse economiche con particolare attenzione alle isole e ai Comuni di Sabaudia, San Felice, Formia e Gaeta». «Nell'occasione ricorda il sottosegretario il Prefetto di Latina ha invitato i sindaci a prestare particolare attenzione al fenomeno della movida notturna in chiave di prevenzione di episodi di violenza o di usi impropri delle piazze», promuovendo «la massima collaborazione tra Polizie locali, ampliando le fasce orarie di presenza sul territorio nonché ad adottare iniziative per l'ampliamento di sistemi di videosorveglianza». Il ministero dell'interno ricorda anche che entro fine mese il Comune di San Felice installerà 22 telecamere «nei luoghi più strategici individuati con il supporto delle forze dell'ordine» e che a Formia il commissario straordinario ha previsto di spendere 250.000 euro per la realizzazione di progetti di videosorveglianza «alla luce delle criticità emerse durante lo svolgimento dei fine settimana nelle aree interessate dalla movida». Si partirà intanto con otto telecamere. Per arginare le infiltrazioni mafiose in provincia, specie negli appalti, da un lato la prefettura di Latina implementerà le white list coi nomi delle società pulite che possono operare in ambito provinciale, dall'altro supporterà «l'azione di prevenzione antimafia attraverso le interdittive».

Stefano Cortelletti

