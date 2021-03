20 Marzo 2021

LE INTERCETTAZIONI

«Il Castaldi conferisce incarichi alle ditte, riscuote le somme da privati con i quali retribuisce gli imprenditori incaricati dei lavori vari. Parte dei profitti vengono corrisposti al correo Panfilio pubblico ufficiale responsabile del settore dei servizi del territorio del Comune di Sezze». Lo scrive il giudice nell'ordinanza, ma nei documenti prodotti dal nucleo investigativo dei Carabinieri per conto della Procura di Latina ci sono una serie infinita di indizi. L'inchiesta si è svolta anche con l'ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali.

I lavori commissionati direttamente ai Fanella? Un committente rinuncia ma ha comunque bisogno di un posto per la sepoltura e il custode mette a disposizione una sepoltura già esistente «mi dà un po' di bocchi (soldi) e ci dò quella mia».

Il sistema, al solito, era quello di mischiare le ossa di tombe dove non c'erano più visite da tempo e creare spazi.

In un'altra intercettazione è Fanella a dire «devo lasciare qualcosa per te ... te lo scalo dal conto ... ti lascio qualcosa per te». Emerge anche una trattativa nel corso della quale Castaldi rivendica di aver consegnato cassette di zinco idonee a contenere ossa oltre a caratteri rimossi dalle lapidi per 300 euro .

Fanella «se non te le devo far pagare, non te lefaccio pagare» e Castaldi replica: «allora sei pure stronzo! ti ho dato quattro scatole..de...de..., de...... quella ci vogliono duecento euro ..per comprarle».

Ci sono poi i lavori affidati alla ditta di Andrea Redi: 21 loculi pagati 30.000 euro dal Comune e 1'accordo per un secondo lotto di circa 80 loculi da realizzare. Il tutto dietro compenso del 10% ai due finiti in carcere: « vedi di abbassare un po' i prezzi ... che dobbiamo fare gli altri mò... eh!». Solo che superano i 40.000 euro, servirebbe una gara ma «ne facciamo prima alla parte di qua chiudendo da dietro e poi quando abbiamo questa storia quafacciamo alle spalle ... ... nefacciamo altre».

LE CORONE

Castaldi parla con la compagna ed emerge come imponesse persino i fiori alle agenzie, venduti dalla donna, ovviamente: «Ci ho detto a Faustino - riferendosi a Perciballe - che ti faceva fare qualche corona, qualche cosa, sennò il morto non ce lo facevo mettere». E sempre riferendosi alla stessa agenzia si lamenta dei crediti vantati: «Mi deve dare 3-4000 euro, mi deve pagare tre lapidi e na ventina de funerali».

